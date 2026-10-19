article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ufuk Beydemir ve Kovacs Bebeklerinin Odasını Paylaştı: Her Şeyi Kendi Elleriyle Yapmış!

Ufuk Beydemir ve Kovacs Bebeklerinin Odasını Paylaştı: Her Şeyi Kendi Elleriyle Yapmış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 20:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla hayatımıza giren Ufuk Beydemir'in özel hayatında son bir yılda yaşanan gelişmelere yetişmek pek kolay olmadı! İpek Filiz Yazıcı'yla boşanması, ayrılık sonrasında gündeme gelen göndermeleri ve sürpriz bebek haberi derken ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bebeğinin annesinin kim olduğunu da açıklamıştı. Hollandalı şarkıcı Kovacs'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Beydemir'in bir kız babası olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. 

Şimdi ise çiftin minik kızları için hazırladığı bebek odası görücüye çıktı! Üstelik odanın duvarından mobilyalarına kadar her detayında anne adayı Sharon Kovacs'ın emeği var.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ufuk Beydemir'in özel hayatında son bir yılda yaşananları takip edenler bilir, gündemimiz bir hayli yoğundu! İpek Filiz Yazıcı'yla boşanması ve sonrasında gelen göndermeler derken ünlü şarkıcıdan beklenmedik bir bebek haberi gelmişti.

Ufuk Beydemir'in özel hayatında son bir yılda yaşananları takip edenler bilir, gündemimiz bir hayli yoğundu! İpek Filiz Yazıcı'yla boşanması ve sonrasında gelen göndermeler derken ünlü şarkıcıdan beklenmedik bir bebek haberi gelmişti.

'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Ufuk Beydemir, son dönemde müzik kariyerinden çok özel hayatındaki gelişmelerle gündemimize geliyor. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı, 'Aşk 101' ve 'Son Nefesime Kadar' gibi yapımlardan tanıdığımız oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yla 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Bir dönem magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen ikilinin evliliği ise beklenmedik şekilde sona ermişti. Ekim 2025'te boşandıklarını duyuran Beydemir ve Yazıcı, yaptıkları ortak açıklamada dört yılı aşkın birlikteliklerini karşılıklı sevgi ve saygıyla noktaladıklarını söylemişti. Ancak ayrılığın ardından yaşananlar da en az boşanma haberi kadar konuşulmuştu!

İpek Filiz Yazıcı'nın fizyoterapist ve antrenör İhsan Taha Torğut'la yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Ufuk Beydemir'in sosyal medyada yaptığı bir yorum dikkat çekmişti. Bir videonun altına 'Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?' yazan Beydemir'in sözleri, eski eşine gönderme olarak yorumlanmıştı. Şarkıcı ise yorumunun doğrudan kime yönelik olduğunu açıklamamıştı.

Derken bu tartışmaların ardından Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurdu! Bebek haberinin ardından bu kez de eski eşini kıskandırmak için böyle bir adım attığını öne süren bir sosyal medya paylaşımı gündeme gelmiş, Beydemir de söz konusu yorumu kendi hesabında paylaşarak gülüp geçmişti.

Ama bütün bu gelişmeler yaşanırken ortada hala büyük bir soru işareti vardı: Bebeğin annesi kimdi?

Ufuk Beydemir'in baba olacağını öğrenmiştik ama sevgilisinin kim olduğunu bilmiyorduk. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan isim ise hepimize küçük çaplı bir şaşkınlık yaşattı: Meğer bebeğin annesi Hollandalı şarkıcı Kovacs'mış!

Ufuk Beydemir'in baba olacağını öğrenmiştik ama sevgilisinin kim olduğunu bilmiyorduk. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan isim ise hepimize küçük çaplı bir şaşkınlık yaşattı: Meğer bebeğin annesi Hollandalı şarkıcı Kovacs'mış!

Beydemir, baba olacağını duyurduğunda sevgilisinin kimliğini açıklamamıştı. Dolayısıyla bebeğin annesinin kim olduğu da bir süre merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise ünlü şarkıcı, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak beklenen açıklamayı yaptı. Beydemir'in birlikte olduğu isim, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs çıktı!

Sahne adıyla Kovacs olarak tanıdığımız 36 yaşındaki müzisyen, aslında Avrupa müzik sahnesinin oldukça kendine özgü isimlerinden biri. 2014 yılında yayımladığı 'My Love' şarkısıyla dikkat çeken Kovacs, güçlü ve karakteristik sesiyle tanınıyor. Soul, caz ve karanlık pop türlerini bir araya getiren sanatçı, zaman zaman Amy Winehouse'la karşılaştırılan vokali ve farklı sahne tarzıyla da biliniyor.

2015 yılında yayımladığı 'Shades of Black' albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kovacs, sonrasında 'Cheap Smell' ve 'Child of Sin' albümleriyle kariyerine devam etti. Hatta Rammstein'ın solisti Till Lindemann'la da düet yaptı! Kısacası Ufuk Beydemir'in hayatındaki yeni ismin de kendisi gibi müzik dünyasından çıkması bir yana, bambaşka bir müzikal dünyası olduğunu öğrenmek ayrıca ilginçti.

Beydemir'in paylaşımının ardından Kovacs da ultrason görüntüsünü yayımlayarak bebek haberini doğruladı. Böylece bir süredir merak edilen sevgilinin kimliği de açıklığa kavuşmuş oldu. Şimdi ise kızlarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, bu kez evlerinden oldukça özel bir köşeyi takipçileriyle paylaştı.

Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs, dünyaya gelecek kızları için hazırladıkları bebek odasını paylaştı. Üstelik odayı baştan sona hazırlayan kişi bizzat anne adayı Kovacs'mış!

Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs, dünyaya gelecek kızları için hazırladıkları bebek odasını paylaştı. Üstelik odayı baştan sona hazırlayan kişi bizzat anne adayı Kovacs'mış!

İlk kez baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından kızlarının bebek odasına ait görüntüleri paylaştı. Henüz kısa süre önce sevgilisinin kimliğini açıklayan ünlü şarkıcı, bu kez minik kızlarını nasıl bir ortamda karşılayacaklarını takipçilerine gösterdi.

Ancak paylaşımın en dikkat çekici tarafı yalnızca odanın son hali değildi. Çünkü Beydemir'in anlattığına göre odanın duvarlarından mobilyalarına kadar her şey Sharon Kovacs'ın kendi emeğiyle hazırlanmıştı! Şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü: 'Boş bir odaydı, şimdi kızımızı bekleyen bir yuva. 🤍 Sharon’ın hayal gücü ve işçiliği… Duvarından mobilyasına her şeyi kendisi yaptı. Ben sadece çıraklık yaptım. 🤓 Seni bekliyoruz minik kızımız. 😍👶🏼'

Paylaşımını İngilizce olarak da tamamlayan Beydemir, 'She built this room for our girl with her own hands.' diyerek odanın kızları için Sharon tarafından hazırlandığını bir kez daha vurguladı. Kovacs'ın hem hayal gücünü hem de el emeğini ortaya koyduğu oda, çiftin kızlarını karşılamak için yaptığı hazırlıkların en özel parçalarından biri oldu.

Bir süre önce kimliği bile merak edilen anne adayının şimdi bebeğinin odasını kendi elleriyle hazırlaması, hikayenin geldiği noktayı da gösteriyor. Ufuk Beydemir ise kendi deyimiyle bu süreçte yalnızca çıraklık yapmış!  Bir yanda bebekleri için hazırlanan oda, diğer yanda minik kızlarına kavuşmak için gün sayan iki müzisyen... Görünen o ki Beydemir ve Kovacs'ın hayatında artık bambaşka bir dönem başlıyor!

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın