Ufuk Beydemir ve Kovacs Bebeklerinin Odasını Paylaştı: Her Şeyi Kendi Elleriyle Yapmış!
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'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla hayatımıza giren Ufuk Beydemir'in özel hayatında son bir yılda yaşanan gelişmelere yetişmek pek kolay olmadı! İpek Filiz Yazıcı'yla boşanması, ayrılık sonrasında gündeme gelen göndermeleri ve sürpriz bebek haberi derken ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bebeğinin annesinin kim olduğunu da açıklamıştı. Hollandalı şarkıcı Kovacs'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Beydemir'in bir kız babası olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.
Şimdi ise çiftin minik kızları için hazırladığı bebek odası görücüye çıktı! Üstelik odanın duvarından mobilyalarına kadar her detayında anne adayı Sharon Kovacs'ın emeği var.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ufuk Beydemir'in özel hayatında son bir yılda yaşananları takip edenler bilir, gündemimiz bir hayli yoğundu! İpek Filiz Yazıcı'yla boşanması ve sonrasında gelen göndermeler derken ünlü şarkıcıdan beklenmedik bir bebek haberi gelmişti.
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Ufuk Beydemir'in baba olacağını öğrenmiştik ama sevgilisinin kim olduğunu bilmiyorduk. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan isim ise hepimize küçük çaplı bir şaşkınlık yaşattı: Meğer bebeğin annesi Hollandalı şarkıcı Kovacs'mış!
Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs, dünyaya gelecek kızları için hazırladıkları bebek odasını paylaştı. Üstelik odayı baştan sona hazırlayan kişi bizzat anne adayı Kovacs'mış!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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