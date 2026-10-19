Ufuk Beydemir ve Kovacs Bebeklerinin Odasını Paylaştı: Her Şeyi Kendi Elleriyle Yapmış!

'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Ufuk Beydemir, son dönemde müzik kariyerinden çok özel hayatındaki gelişmelerle gündemimize geliyor. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı, 'Aşk 101' ve 'Son Nefesime Kadar' gibi yapımlardan tanıdığımız oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yla 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Bir dönem magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen ikilinin evliliği ise beklenmedik şekilde sona ermişti. Ekim 2025'te boşandıklarını duyuran Beydemir ve Yazıcı, yaptıkları ortak açıklamada dört yılı aşkın birlikteliklerini karşılıklı sevgi ve saygıyla noktaladıklarını söylemişti. Ancak ayrılığın ardından yaşananlar da en az boşanma haberi kadar konuşulmuştu!

İpek Filiz Yazıcı'nın fizyoterapist ve antrenör İhsan Taha Torğut'la yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Ufuk Beydemir'in sosyal medyada yaptığı bir yorum dikkat çekmişti. Bir videonun altına 'Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?' yazan Beydemir'in sözleri, eski eşine gönderme olarak yorumlanmıştı. Şarkıcı ise yorumunun doğrudan kime yönelik olduğunu açıklamamıştı.

Derken bu tartışmaların ardından Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurdu! Bebek haberinin ardından bu kez de eski eşini kıskandırmak için böyle bir adım attığını öne süren bir sosyal medya paylaşımı gündeme gelmiş, Beydemir de söz konusu yorumu kendi hesabında paylaşarak gülüp geçmişti.

Ama bütün bu gelişmeler yaşanırken ortada hala büyük bir soru işareti vardı: Bebeğin annesi kimdi?