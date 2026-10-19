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Ata Demirer'in Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Meğer O Meşhur Klipte de Varmış!

Ata Demirer'in Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Meğer O Meşhur Klipte de Varmış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 20:02
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Türk komedisinin en sevilen isimlerinden Ata Demirer'i yıllardır birbirinden eğlenceli karakterleriyle tanıyoruz. Avrupa Yakası'nın Volkan'ından Eyyvah Eyvah'ın Hüseyin'ine kadar sayısız karakterle hafızalarımıza kazınan ünlü komedyenin kariyerinin ilk yıllarına ait bir görüntüsü ise yeniden gündeme geldi. Meğer Demirer, henüz şöhret basamaklarını tırmanmadan önce 90'ların en unutulmaz müzik gruplarından birinin klibinde boy göstermiş! Üstelik şarkıyı duyunca hepimizin aklına gelecek o meşhur klipten bahsediyoruz. 

Ata Demirer'in yıllar önceki görüntüsü, kıyafeti ve dansıyla bugünkü halini yan yana düşününce insanın yüzünde ister istemez bir gülümseme oluşuyor. 

Buyurun, bu nostaljik yolculuğun hikayesine birlikte bakalım.

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Ata Demirer deyince aklımıza hemen kahkahalar, unutulmaz taklitler ve bir türlü eskimeyen karakterler geliyor.

Ata Demirer deyince aklımıza hemen kahkahalar, unutulmaz taklitler ve bir türlü eskimeyen karakterler geliyor.

Türk komedi dünyasının en kendine has isimlerinden biri olan Ata Demirer, yıllardır hem oyunculuğu hem de müzik yeteneğiyle hayatımızda.

Kimimiz onu 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Volkan karakteriyle tanıdık, kimimiz 'Eyyvah Eyvah' serisindeki Hüseyin'le sevdik. 'Berlin Kaplanı', 'Hedefim Sensin' ve 'Bursa Bülbülü' gibi yapımlarla da yalnızca güldürmekle kalmayıp müzik konusundaki yeteneğini defalarca gösterdi. Üstelik Demirer'in müzikle ilişkisi, komedi dünyasında ünlenmesinden çok daha eskiye dayanıyor. Gençlik yıllarında konservatuvar eğitimi alan, sahnelerde şarkı söyleyen ve zamanla stand-up gösterilerine yönelen ünlü isim, aslında kariyerinin ilk adımlarını müzikle iç içe atmıştı.

Bugün dönüp baktığımızda Ata Demirer'in müzikle komediyi bu kadar iyi harmanlamasına şaşırmıyoruz tabii. Ama kariyerinin en başlarına uzanan öyle bir görüntü var ki izleyince insanın aklından tek bir soru geçiyor: Biz bunu nasıl fark etmemişiz? Çünkü Ata Demirer, henüz 'Avrupa Yakası'nın Volkan'ı olmadan yıllar önce, 90'ların efsaneleşen bir şarkısının klibinde yer almış!

90'lı yılları hatırlayanlar bilir, Grup Vitamin'in şarkıları bir dönemin vazgeçilmezlerindendi. İşte Ata Demirer'in gençlik yıllarına ait görüntüleri de grubun meşhur 'İsmail' klibinden çıktı!

90'lı yılları hatırlayanlar bilir, Grup Vitamin'in şarkıları bir dönemin vazgeçilmezlerindendi. İşte Ata Demirer'in gençlik yıllarına ait görüntüleri de grubun meşhur 'İsmail' klibinden çıktı!

90'ların müzik dünyasında kendine bambaşka bir yer açan Grup Vitamin, eğlenceli şarkıları, parodileri ve dönemin popüler müzik anlayışıyla dalga geçen tarzıyla hafızalara kazınmıştı. Özellikle Gökhan Semiz'in de aralarında bulunduğu grup, birbirinden absürt sözleri ve komik klipleriyle o yılların en renkli müzik topluluklarından biriydi.

Grubun unutulmaz şarkılarından biri de Dr. Alban'ın dünyaca ünlü 'It's My Life' parçasından uyarlanan 'İsmail'di. 1992 yılında yayımlanan şarkı, eğlenceli sözleri kadar klibiyle de akıllarda yer etmişti. Peki o klipte dans eden gençlerden birinin Ata Demirer olduğunu biliyor muydunuz?

Evet, yanlış okumadınız! Bugün sinemada, televizyonda ve sahnede görmeye alıştığımız Ata Demirer, henüz kariyerinin ilk yıllarındayken Grup Vitamin'in 'İsmail' klibinde rol almıştı. Üstelik bu birliktelik tamamen tesadüf de değildi. Demirer'in, grubun unutulmaz ismi Gökhan Semiz'le gençlik yıllarına dayanan bir dostluğu vardı. İkilinin müzik ve mizah etrafında şekillenen yakınlığı, Demirer'in kariyerinin ilk döneminde de önemli bir yer tutuyordu.

Gelelim asıl meseleye! Ata Demirer'in yıllar önceki halini görünce insan hem o günlere dönüyor hem de bugünkü ünlü komedyenle klipteki genç adamı yan yana getirmekte zorlanıyor.

Gelelim asıl meseleye! Ata Demirer'in yıllar önceki halini görünce insan hem o günlere dönüyor hem de bugünkü ünlü komedyenle klipteki genç adamı yan yana getirmekte zorlanıyor.

Grup Vitamin'in 'İsmail' klibinde dans ederken gördüğümüz Ata Demirer, dönemin modasını yansıtan kıyafetleri ve enerjik hareketleriyle dikkat çekiyor. Bugün sahnede taklitlerini izlediğimiz, filmlerinde kahkahalara boğulduğumuz komedyenin o yıllardaki görüntüsü, kariyerinin ne kadar farklı bir noktadan başladığını da hatırlatıyor.

Aslında bu klip, Demirer'in Grup Vitamin'le olan tek çalışması da değil. Ünlü komedyen, 1994 yılında grubun 'Turkish Kovboylar' adlı şarkısının uzun hava bölümünü de seslendirmişti. Sonrasında stand-up gösterileri, televizyon programları ve sinema filmleri geldi. Ata Demirer, 'Tek Kişilik Dev Kadro' ile sahnelerde büyük bir çıkış yakaladıktan sonra 'Korsan TV' ve 'Avrupa Yakası' gibi yapımlarla çok daha geniş kitlelere ulaştı.

Ama bütün bunlardan önce, 90'ların o eğlenceli müzik dünyasında dans eden genç bir Ata Demirer vardı! Yıllardır dilimize dolanan bir şarkının klibinde, bugün Türkiye'nin en tanınan komedyenlerinden birini görmek gerçekten hoş bir nostalji oldu.

Peki siz Grup Vitamin'in 'İsmail' klibini hatırlıyor musunuz? Ata Demirer'i o yıllarda fark etmiş miydiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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