Ata Demirer'in Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Meğer O Meşhur Klipte de Varmış!
Türk komedisinin en sevilen isimlerinden Ata Demirer'i yıllardır birbirinden eğlenceli karakterleriyle tanıyoruz. Avrupa Yakası'nın Volkan'ından Eyyvah Eyvah'ın Hüseyin'ine kadar sayısız karakterle hafızalarımıza kazınan ünlü komedyenin kariyerinin ilk yıllarına ait bir görüntüsü ise yeniden gündeme geldi. Meğer Demirer, henüz şöhret basamaklarını tırmanmadan önce 90'ların en unutulmaz müzik gruplarından birinin klibinde boy göstermiş! Üstelik şarkıyı duyunca hepimizin aklına gelecek o meşhur klipten bahsediyoruz.
Ata Demirer'in yıllar önceki görüntüsü, kıyafeti ve dansıyla bugünkü halini yan yana düşününce insanın yüzünde ister istemez bir gülümseme oluşuyor.
Buyurun, bu nostaljik yolculuğun hikayesine birlikte bakalım.
Ata Demirer deyince aklımıza hemen kahkahalar, unutulmaz taklitler ve bir türlü eskimeyen karakterler geliyor.
90'lı yılları hatırlayanlar bilir, Grup Vitamin'in şarkıları bir dönemin vazgeçilmezlerindendi. İşte Ata Demirer'in gençlik yıllarına ait görüntüleri de grubun meşhur 'İsmail' klibinden çıktı!
Gelelim asıl meseleye! Ata Demirer'in yıllar önceki halini görünce insan hem o günlere dönüyor hem de bugünkü ünlü komedyenle klipteki genç adamı yan yana getirmekte zorlanıyor.
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