Ata Demirer'in Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Meğer O Meşhur Klipte de Varmış!

Türk komedi dünyasının en kendine has isimlerinden biri olan Ata Demirer, yıllardır hem oyunculuğu hem de müzik yeteneğiyle hayatımızda.

Kimimiz onu 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Volkan karakteriyle tanıdık, kimimiz 'Eyyvah Eyvah' serisindeki Hüseyin'le sevdik. 'Berlin Kaplanı', 'Hedefim Sensin' ve 'Bursa Bülbülü' gibi yapımlarla da yalnızca güldürmekle kalmayıp müzik konusundaki yeteneğini defalarca gösterdi. Üstelik Demirer'in müzikle ilişkisi, komedi dünyasında ünlenmesinden çok daha eskiye dayanıyor. Gençlik yıllarında konservatuvar eğitimi alan, sahnelerde şarkı söyleyen ve zamanla stand-up gösterilerine yönelen ünlü isim, aslında kariyerinin ilk adımlarını müzikle iç içe atmıştı.

Bugün dönüp baktığımızda Ata Demirer'in müzikle komediyi bu kadar iyi harmanlamasına şaşırmıyoruz tabii. Ama kariyerinin en başlarına uzanan öyle bir görüntü var ki izleyince insanın aklından tek bir soru geçiyor: Biz bunu nasıl fark etmemişiz? Çünkü Ata Demirer, henüz 'Avrupa Yakası'nın Volkan'ı olmadan yıllar önce, 90'ların efsaneleşen bir şarkısının klibinde yer almış!