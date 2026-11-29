Kuzey Kore Kendi Yapay Zeka Robotunu Tanıttı Ancak Her Soruya İzin Yok
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Dünyaya kapalılığıyla bilinen Kuzey Kore, yapay zeka yarışına kendi sohbet robotuyla katıldı. Başkent Pyongyang'daki bir bilişim sergisinde gösterilen sistem, devlet televizyonu görüntülerine de yansıdı. Görünüşüyle tanıdık gelen robotun kullanıcıları ise ekranda dikkat etmeleri gereken kurallarla karşılaşıyor.
Robotun adı Bilgelik Pınarı.
Siyasi sorulara kapı kapalı.
Yabancı bir modele dayanabileceği düşünülüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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