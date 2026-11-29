ABD merkezli Stimson Center bünyesindeki 38 North araştırma programından Martyn Williams, devlet televizyonu görüntülerini inceleyen isim oldu. Williams'a göre robotun arkasındaki 'beyin' tamamen yerli bir sistemden çok Google'ın Gemma'sı ya da Alibaba'nın Qwen'i gibi, ABD veya Çin laboratuvarlarının açık ağırlıklı modellerinden biri olabilir.

Sistemin hangi donanım üzerinde çalıştığı ise bilinmiyor. Büyük ölçekli veri merkezlerinin bulunmaması, ülkede en gelişmiş yapay zeka modellerinin kullanıma sokulmasını zorlaştırabilecek etkenler arasında sayılıyor.