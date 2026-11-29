Kediler günün 12 ile 20 saatini uyuyarak geçiriyor. The International Cat Association (TICA) Başkanı Vicki Jo Harrison'a göre uyku sırasındaki beden dili, kedinin ne hissettiği hakkında ipuçları veriyor. Veteriner hekim tarafından gözden geçirilen bir Catster rehberi ise en yaygın nedenlerden birinin ışık olduğunu belirtiyor.

Rehbere göre bazen ortam kedinin rahat bir kısa uyku çekmesi için fazla aydınlık oluyor. Bu yüzden özellikle pencere önünde güneşlenerek uyuyan kediler, ışığı kesmek için patilerini gözlerinin üzerine kapatabiliyor. Bazı kediler aynı amaçla patilerin yerine kuyruklarını kullanıyor.