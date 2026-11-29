Kedilerin Uyurken Yüzlerini Patileriyle Kapatmasının İçinizi Isıtacak Sebepleri
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Kedi sahiplerinin en sık karşılaştığı görüntülerden biri, uyuyan kedinin patisini yüzüne kapatması. Veteriner hekimler ve kedi davranışı uzmanları, bu pozisyonun ışıktan korunma, sıcak kalma ve güvende hissetme gibi birden fazla nedeni olabileceğini belirtiyor. Bu davranış genellikle normal kabul ediliyor.
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Parlak ortamlarda uyuyan kediler, ışığı engellemek için patilerini gözlerinin üzerine koyabiliyor.
Yüzünü kapatmak, soğuk ortamlarda burnu ve vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olabiliyor.
Yüzü kapatmak, kedilerin güvende ve rahat hissettiğini ya da rahatsız edilmek istemediğini gösterebiliyor.
Uyku düzeninde ani ve alışılmadık değişiklikler ise veteriner kontrolünü gerektirebiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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