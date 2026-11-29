Karadeniz'de Nadir Görülen Devi Balıkçılar Denize Bıraktı: Kıskaçları Ağları Kesiyor
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Zonguldak'ta zıpkınla balık avlamak için denize açılan iki dalgıç, Karadeniz'de nadir görülen bir canlıyla karşılaştı. Su yüzeyine çıkarılan mavi yengeç, bir süre görüntülendikten sonra yeniden denize bırakıldı.
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Kaynak: AA
Kozlu Limanı'ndan sabah saatlerinde denize açılan iki dalgıç, dalış sırasında mavi yengeci fark etti.
Yaklaşık 30 yıldır dalgıçlık yapan Hamarat, benzer bir yengece geçen yıl da rastladıklarını belirtti.
Dalgıçlara göre tür, Marmara üzerinden Karadeniz'e ulaşıyor ve bölgedeki ekolojik denge değişiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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