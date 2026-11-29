Hamarat, bu yıl karşılaştıkları yengecin geçen yılkine kıyasla daha büyük ve renginin daha canlı olduğunu ifade etti. Kış aylarında suların soğumasıyla birlikte türün Karadeniz'in farklı noktalarında çok nadir de olsa görülebildiğini söyleyen Hamarat, geçmiş yıllarda başka bölgelerde de balık ağlarına takıldığını aktardı. Tecrübeli balıkçı, yakaladıkları canlıları görüntüledikten sonra suya bıraktıklarını kaydetti.