Gaita mikrobiyotası nakli ya da yaygın adıyla dışkı nakli, hastanın bağırsaklarına daha sağlıklı mikroorganizmalar ulaştırmayı hedefliyor. Amaç, antibiyotiklere dirençli Clostridium difficile bakterisini baskılamak ve bağırsak florasını yeniden dengelemek. Yöntem bugün tekrarlayan C. difficile enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor. Huzursuz bağırsak sendromu, diyabet, otizm ve kemik erimesi gibi hastalıklardaki etkisi ise araştırılıyor. Nakil doğrudan bağırsağa yapılabildiği gibi kapsül yoluyla ağızdan da uygulanabiliyor.

New York'taki NYU Langone Health'te gastroenterolog olarak çalışan Adam Faye, 2013'te tıp öğrencisiyken enfeksiyonu sürekli tekrarlayan yaşlı bir hasta için bağışçı olmayı kabul etti. Nakilden sonra hastada enfeksiyon bir daha görülmedi.