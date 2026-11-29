Tıbbın Yeni Gözdesi "Süper Dışkı": Dışkı Nakli İçin Bağışçılar Nasıl Seçiliyor?
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Dışkı nakli, sağlıklı bir kişiden alınan dışkının hastanın bağırsağına yerleştirilmesine dayanıyor. Ancak uzmanlara göre insanların yüzde 3'ünden azının dışkısı bağış kriterlerini karşılıyor. Bilim insanları şimdi en sağlıklı dışkının peşinde.
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Kaynak: BBC
Dışkı nakli, sağlıklı bir kişinin bağırsak bakterilerini hastaya aktararak florayı yeniden dengelemeyi amaçlıyor.
Bağışçı adayları, organ bağışçılarına benzer kapsamlı sağlık taramalarından geçiyor ve çok azı elemeyi aşıyor.
Bazı bağışçıların dışkısı diğerlerine kıyasla çok daha yüksek iyileşme oranları sağlayabiliyor.
Uzmanlar, öngörülemez sonuçlar nedeniyle gelecekte laboratuvarda üretilen kapsüllere geçilebileceğini düşünüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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