Yurt Dışındaki Sürücüler Benzinlerini Neden Kendileri Dolduruyor?
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Kendi yakıtını doldurma fikri 1947'de Los Angeles'ta doğdu.
Asıl dönüşüm 1964'te bir market zincirinde başladı.
1970'lerdeki benzin kıtlığı self servisi yaygınlaştırdı.
ABD'de pompacının hâlâ zorunlu olduğu tek eyalet New Jersey.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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