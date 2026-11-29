Eyaletteki yasak 1949'da yürürlüğe girdi. Monmouth Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Robert H. Scott III'e göre yasa, Hackensack'te daha ucuza self servis benzin satan Irving Reingold'a karşı rakiplerinin bir araya gelmesiyle çıktı. Uzun yıllar benzer bir yasak uygulayan Oregon ise 2023'te bundan vazgeçti.

Araştırmalar self servis yasağının benzin fiyatını biraz artırdığını gösteriyor. Yine de 2022'de yapılan bir ankette New Jerseyli her dört kişiden yaklaşık üçü yasağın kaldırılmasına karşı çıktı. Yasağı destekleyenler, pompacılığın iş imkânı yarattığını da hatırlatıyor.