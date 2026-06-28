Sürücülerin %70'i Bilmiyor: Yakıt Göstergesindeki Küçük Ok Bakın Ne İşe Yarıyormuş
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Depo kapağı araçtan araca değişir; kimi modellerde sürücü tarafında, kimilerinde ise yolcu tarafında yer alır.
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Araştırmalar, sürücülerin benzin istasyonlarında aracın yanlış tarafını pompaya yanaştırma hatasını ortalama yılda en az bir ila iki kez yaptığını göstermektedir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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