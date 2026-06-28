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Sürücülerin %70'i Bilmiyor: Yakıt Göstergesindeki Küçük Ok Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Sürücülerin %70'i Bilmiyor: Yakıt Göstergesindeki Küçük Ok Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 15:08
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Yıllardır araba kullanıyor olabilirsiniz ama yakıt göstergesinin yanındaki küçük okun varlığından haberdar olmayabilirsiniz. Bu ok, araçta oturup benzin deposunu doldurmaya gittiğinizde son derece pratik bir bilgi sunar: yakıt deposunun kapağının hangi tarafta olduğunu gösterir.

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Depo kapağı araçtan araca değişir; kimi modellerde sürücü tarafında, kimilerinde ise yolcu tarafında yer alır.

Depo kapağı araçtan araca değişir; kimi modellerde sürücü tarafında, kimilerinde ise yolcu tarafında yer alır.

Uzun yıllar aynı arabayı kullananlar için bu bir sorun değildir; ancak kiralık araçlara binen ya da yeni bir araç alan sürücüler depo kapağının hangi tarafta olduğunu ilk seferde çoğunlukla bilemez. Yakıt göstergesi simgesinin yanındaki küçük üçgen ya da ok işareti, deposun hangi tarafa denk geldiğini net biçimde gösterir. Bu özellik, 1990'ların sonlarından itibaren yaygınlaşmaya başlamış; günümüzde dünyada satılan neredeyse tüm otomobiller bu standardı uygulamaktadır.

Araştırmalar, sürücülerin benzin istasyonlarında aracın yanlış tarafını pompaya yanaştırma hatasını ortalama yılda en az bir ila iki kez yaptığını göstermektedir.

Araştırmalar, sürücülerin benzin istasyonlarında aracın yanlış tarafını pompaya yanaştırma hatasını ortalama yılda en az bir ila iki kez yaptığını göstermektedir.

Bu durum hem zaman kaybına hem de istasyon trafiğine yol açar.

Araç panelinde başka hangi gizli detaylar var? 

Yakıt oku sadece bir örnektir. Araç gösterge panelinde, uzun yıllar kullandığınız hâlde hâlâ keşfetmemiş olabileceğiniz pek çok küçük sembol ve gösterge bulunur. Vites kolu yakınındaki 'P' sembolünün kilitleme özelliği, klima sistemindeki hava sirkülasyonu ve dış hava alma ikonları, arka cam ısıtıcısının doğru kullanımı bunların başında gelir. Bu ayrıntıları keşfetmek için yapılacak en iyi şey, aracınızın kullanım kılavuzunu bir kez baştan sona okumaktır; uzmanlara göre sürücülerin yüzde yetmişinden fazlası bu kılavuzu hiç okumamıştır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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