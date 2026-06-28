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AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 14:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Temmuz Cuma günü kent genelinde yağmur beklendiğini duyurdu. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da hafta başı sıcaklıklar 33 derece civarına yükselecek. Hafta boyunca güneşli bir hava beklenirken rüzgar aralıklarla kuzeyden kuvvetli esecek.

İşte detaylar...

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Kentte beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Kentte beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

  • 29 Haziran Pazartesi: Açık, 33 derece

  • 30 Haziran Salı: Açık, 31 derece

  • 1 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu, 32 derece

  • 2 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu, 32 derece

  • 3 Temmuz Cuma: Yağmurlu, 28 derece

  • 4 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu, 30 derece

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de 29 Haziran - 3 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin haritasını yayınladı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de 29 Haziran - 3 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin haritasını yayınladı.

MGM'nin paylaştığı haritaya göre, hafta başında yurdun büyük bölümünde aşırı sıcaklar ve güneşli hava etkisini sürdürürken, haftanın ilerleyen günlerinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

MGM haritasına göre gün gün yağış beklenen bölgeler şu şekilde:

  • 29 Haziran Pazartesi ve 30 Haziran Salı: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde açık, güneşli ve yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bir hava hakim olacak.

  • 1 Temmuz Çarşamba: Haftanın ilk yağış sinyali Ege Bölgesi'nden geliyor. İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Denizli çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

  • 2 Temmuz Perşembe: Yağışların etki alanı genişliyor. Marmara'nın güneyi (Bursa, Balıkesir çevreleri), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), Göller Yöresi (Isparta, Burdur) ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Ankara, Bolu çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

  • 3 Temmuz Cuma: Yağışlı hava dalgası yurdun kuzey ve iç kesimlerini tamamen sarıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde, Batı ve Orta Karadeniz’de (Bolu, Kastamonu, Samsun, Tokat çevreleri), İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde (Toroslar mevkii) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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