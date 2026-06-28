AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Temmuz Cuma günü kent genelinde yağmur beklendiğini duyurdu. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da hafta başı sıcaklıklar 33 derece civarına yükselecek. Hafta boyunca güneşli bir hava beklenirken rüzgar aralıklarla kuzeyden kuvvetli esecek.
İşte detaylar...
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Kentte beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
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Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de 29 Haziran - 3 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin haritasını yayınladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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