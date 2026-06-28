Sokakta Uyuyan Aileleri Görmekten Bıkan Belediye Başkanı Mikro Evler Yaptı: 888 Kişi Kurtarıldı

Klasik sistemlerin aksine bu model, bir kişinin evsizlikten kurtulması için önce 'düzelmesini' veya iş bulmasını şart koşmuyor. Tam tersine; önce insana yaşayacağı güvenli bir alan ve sabit bir adres veriliyor. Bilimsel veriler, barınma istikrarına kavuşan bireylerin iş bulma, sağlığını düzeltme ve bürokratik sorunlarını çözme konusunda çok daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Vila Reencontro’yu sıradan bir sosyal yardımdan ayıran en büyük özellik, evlerin çevresinde kurulan ekosistem. Köylerin içinde faaliyet gösteren 'Aşçılık Okulu Projesi', hiçbir geliri olmayan sokak sakinlerine profesyonel gastronomi eğitimi veriyor. Mesleki kurslar ve sürekli sosyal destek sayesinde, mikro evlerde kalanlar geçiş dönemini tamamladıklarında birer meslek sahibi olarak iş piyasasına adım atıyor.