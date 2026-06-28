Sokakta Uyuyan Aileleri Görmekten Bıkan Belediye Başkanı Mikro Evler Yaptı: 888 Kişi Kurtarıldı
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Sokaklarında on binlerce evsizin yaşadığı Brezilya'nın São Paulo kentinde, ezber bozan bir sosyal konut projesi tüm dünyaya örnek oluyor. İnsanları aşırı kalabalık ve güvensiz toplu barınaklara yığmak yerine onlara anahtarı ve kilidi olan, mobilyalı mikro evler sunan 'Vila Reencontro' (Yeniden Buluşma Köyü) programı, bugüne kadar tam 888 kişiyi sokaklardan tamamen kurtarmayı başardı. Üst geçitlerin altında, kartonların üzerinde uyuyan aileler, artık kendi evlerinin kapısını kilitleyip hayata yeniden tutunuyor.
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"Vila Reencontro" köylerinin en yenisi, geçtiğimiz aylarda kentin Doğu Bölgesi'ndeki Cidade Tiradentes'te açıldı ve toplam köy sayısı 11'e ulaştı.
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Bu projenin arkasında, Kanada (Toronto ve Vancouver), Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerin yıllardır başarıyla uyguladığı "Önce Konut" (Housing First) felsefesi yatıyor.
Programın terminolojisinde "nitelikli çıkış" olarak adlandırılan bu durum; bir ailenin kendi ayakları üzerinde durarak bağımsız bir konuta geçmesi, iş bulması veya akrabalarının yanına geri dönmesi anlamına geliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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