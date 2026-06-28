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Sokakta Uyuyan Aileleri Görmekten Bıkan Belediye Başkanı Mikro Evler Yaptı: 888 Kişi Kurtarıldı

Sokakta Uyuyan Aileleri Görmekten Bıkan Belediye Başkanı Mikro Evler Yaptı: 888 Kişi Kurtarıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 12:12
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Sokaklarında on binlerce evsizin yaşadığı Brezilya'nın São Paulo kentinde, ezber bozan bir sosyal konut projesi tüm dünyaya örnek oluyor. İnsanları aşırı kalabalık ve güvensiz toplu barınaklara yığmak yerine onlara anahtarı ve kilidi olan, mobilyalı mikro evler sunan 'Vila Reencontro' (Yeniden Buluşma Köyü) programı, bugüne kadar tam 888 kişiyi sokaklardan tamamen kurtarmayı başardı. Üst geçitlerin altında, kartonların üzerinde uyuyan aileler, artık kendi evlerinin kapısını kilitleyip hayata yeniden tutunuyor.

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"Vila Reencontro" köylerinin en yenisi, geçtiğimiz aylarda kentin Doğu Bölgesi'ndeki Cidade Tiradentes'te açıldı ve toplam köy sayısı 11'e ulaştı.

"Vila Reencontro" köylerinin en yenisi, geçtiğimiz aylarda kentin Doğu Bölgesi'ndeki Cidade Tiradentes'te açıldı ve toplam köy sayısı 11'e ulaştı.

Proje kapsamında inşa edilen modüler mikro evler, dışarıdan bakıldığında birbirinin aynısı küçük yapılar gibi görünse de içindeki donanımla tam bir yuva hissi veriyor:

  • Dayanıklı ve Güvenli: 16 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde olan üniteler, akustik ve yangına dayanıklı fiberglas panellerden üretiliyor ve 4 kişiye kadar konaklama imkanı sunuyor.

  • Hemen Taşınmaya Hazır: Her mikro ev; yatak, mini buzdolabı, tezgah üstü ocak, vantilatör, lavabo ve tamamen kişiye özel bir banyo (duş, tuvalet) ile eksiksiz bir şekilde teslim ediliyor. Daha büyük veya engelli bireye sahip aileler için ise 36 m²'lik modüller sağlanıyor.

  • Maliyeti Mütevazı: Bir aileyi sokaktan alıp ona sabit bir adres ve haysiyet kazandıran bu evlerin her birinin maliyeti yaklaşık 69.000 real (mütevazı bir bütçe) olarak hesaplanıyor.

Bu projenin arkasında, Kanada (Toronto ve Vancouver), Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerin yıllardır başarıyla uyguladığı "Önce Konut" (Housing First) felsefesi yatıyor.

Bu projenin arkasında, Kanada (Toronto ve Vancouver), Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerin yıllardır başarıyla uyguladığı "Önce Konut" (Housing First) felsefesi yatıyor.

Klasik sistemlerin aksine bu model, bir kişinin evsizlikten kurtulması için önce 'düzelmesini' veya iş bulmasını şart koşmuyor. Tam tersine; önce insana yaşayacağı güvenli bir alan ve sabit bir adres veriliyor. Bilimsel veriler, barınma istikrarına kavuşan bireylerin iş bulma, sağlığını düzeltme ve bürokratik sorunlarını çözme konusunda çok daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Vila Reencontro’yu sıradan bir sosyal yardımdan ayıran en büyük özellik, evlerin çevresinde kurulan ekosistem. Köylerin içinde faaliyet gösteren 'Aşçılık Okulu Projesi', hiçbir geliri olmayan sokak sakinlerine profesyonel gastronomi eğitimi veriyor. Mesleki kurslar ve sürekli sosyal destek sayesinde, mikro evlerde kalanlar geçiş dönemini tamamladıklarında birer meslek sahibi olarak iş piyasasına adım atıyor.

Programın terminolojisinde "nitelikli çıkış" olarak adlandırılan bu durum; bir ailenin kendi ayakları üzerinde durarak bağımsız bir konuta geçmesi, iş bulması veya akrabalarının yanına geri dönmesi anlamına geliyor.

Programın terminolojisinde "nitelikli çıkış" olarak adlandırılan bu durum; bir ailenin kendi ayakları üzerinde durarak bağımsız bir konuta geçmesi, iş bulması veya akrabalarının yanına geri dönmesi anlamına geliyor.

Proje başladığından beri 3.370 kişiye hizmet verilirken, ulaşılan 888 nitelikli çıkış başarının en somut kanıtı. Pandemi dönemiyle birlikte evsiz nüfusu 31 binin üzerine çıkan São Paulo için bu proje hayati bir öneme sahip. Cidade Tiradentes köyünün açılışında konuşan Belediye Başkanı Ricardo Nunes, 'Bu, ailelerin yeniden ayakları üzerinde durmaları için onur ve gerçek koşullar sunduğundan son derece gurur duyduğum bir model' diyerek projenin arkasındaki kararlılığı vurguladı.

Belediyenin şimdiki hedefi, bu başarılı sosyal konut arzını kentin dört bir yanına yayarak 2028 yılına kadar köy sayısını 20’ye çıkarmak. São Paulo, insanları sokaklardan kurtarmanın sadece bir iyi niyet meselesi değil, doğru tasarlanmış bir yöntem meselesi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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