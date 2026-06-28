Robot Dişçi Dönemi Başladı: Haftalar Süren Diş Tedavisini Tek Randevuya İndiriyor

İki aşamalı bir tıraşlama sistemi kullanan robotun konum hata payının 0,2 milimetrenin (milimetrenin beşte biri) altında kaldığı açıklandı. Hastalarda korku yaratmaması için robotun çalışma sırasındaki gürültü seviyesi ve uyguladığı kuvvet de titizlikle ölçüldü. Frezin dişe uyguladığı kuvvet 5 Newton'un altında kaldı. Bu da yaklaşık yarım litrelik bir su şişesinin yaptığı baskıya denk geliyor; yani tamamen güvenli ve konforlu.

Araştırma ekibi, robot dişçinin kliniklerde tamamen ticari olarak kullanılabilmesi için bir sonraki aşamada sisteme küçük kameralar ve gelişmiş sensörler entegre edecek. Böylece robot, işlem sırasında kendi konumunu ve tedavinin ilerleyişini canlı olarak takip edebilecek.