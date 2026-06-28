Robot Dişçi Dönemi Başladı: Haftalar Süren Diş Tedavisini Tek Randevuya İndiriyor
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Diş hekimi koltuğuna oturmaktan korkanlar ve kaplama tedavisi için günlerce randevu sırası bekleyenler için bilim dünyasından devrim niteliğinde bir müjde geldi. İsviçre’deki Basel ve Zürih üniversitelerinden araştırmacılar, diş kaplama sürecini tamamen otomatikleştiren ve haftalar süren tedaviyi tek bir randevuya sığdırabilen minyatür bir 'robot dişçi' geliştirdi.
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"MIR" (Miniature Intraoral Robot - Minyatür Ağız İçi Robot) adı verilen bu prototip, hastaların ağzına rahatça sığabilmesi için sadece 43 x 26 x 28 milimetre boyutlarında, yani yaklaşık bir şişe mantarı büyüklüğünde tasarlandı.
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Henüz üzerinde konum ölçen bir sensör bulunmamasına rağmen robot, sentetik reçine ve gerçek diş minesine benzeyen seramik modeller üzerinde test edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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