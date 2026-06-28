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Robot Dişçi Dönemi Başladı: Haftalar Süren Diş Tedavisini Tek Randevuya İndiriyor

Robot Dişçi Dönemi Başladı: Haftalar Süren Diş Tedavisini Tek Randevuya İndiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 11:00
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Diş hekimi koltuğuna oturmaktan korkanlar ve kaplama tedavisi için günlerce randevu sırası bekleyenler için bilim dünyasından devrim niteliğinde bir müjde geldi. İsviçre’deki Basel ve Zürih üniversitelerinden araştırmacılar, diş kaplama sürecini tamamen otomatikleştiren ve haftalar süren tedaviyi tek bir randevuya sığdırabilen minyatür bir 'robot dişçi' geliştirdi.

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"MIR" (Miniature Intraoral Robot - Minyatür Ağız İçi Robot) adı verilen bu prototip, hastaların ağzına rahatça sığabilmesi için sadece 43 x 26 x 28 milimetre boyutlarında, yani yaklaşık bir şişe mantarı büyüklüğünde tasarlandı.

"MIR" (Miniature Intraoral Robot - Minyatür Ağız İçi Robot) adı verilen bu prototip, hastaların ağzına rahatça sığabilmesi için sadece 43 x 26 x 28 milimetre boyutlarında, yani yaklaşık bir şişe mantarı büyüklüğünde tasarlandı.

Robotun motorları ve ağır kontrol sistemleri ise hastayı rahatsız etmemesi için ağız dışında bırakıldı ve robota esnek kablolarla bağlandı. Dr. Yukiko Tomooka liderliğindeki ekibin IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics dergisinde yayınladığı çalışmaya göre, bu minik robot kaplama sürecindeki tüm o oyalayıcı aşamaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Mevcut kaplama tedavilerinde çürük temizleme, diş şekillendirme, geçici kaplama takılması ve laboratuvardan kalıcı kaplamanın gelmesi haftalar alıyor. Robotik sistemde ise süreç ışık hızında ilerliyor:

  • Adım 1: Hastanın ağız içi taraması yapılıyor ve diş hekimi robotun hangi bölgeden ne kadar doku kaldıracağını dijital ekranda planlıyor.

  • Adım 2: Aynı tarama verisiyle kalıcı kaplama hemen sipariş edilirken, robota özel bir ağız içi sabitleyici hazırlanıyor.

  • Adım 3: Sabitleyici sayesinde, hasta tedavi sırasında başını hareket ettirse bile robot ağız içindeki milimetrik konumunu asla kaybetmiyor.

Henüz üzerinde konum ölçen bir sensör bulunmamasına rağmen robot, sentetik reçine ve gerçek diş minesine benzeyen seramik modeller üzerinde test edildi.

Henüz üzerinde konum ölçen bir sensör bulunmamasına rağmen robot, sentetik reçine ve gerçek diş minesine benzeyen seramik modeller üzerinde test edildi.

İki aşamalı bir tıraşlama sistemi kullanan robotun konum hata payının 0,2 milimetrenin (milimetrenin beşte biri) altında kaldığı açıklandı. Hastalarda korku yaratmaması için robotun çalışma sırasındaki gürültü seviyesi ve uyguladığı kuvvet de titizlikle ölçüldü. Frezin dişe uyguladığı kuvvet 5 Newton'un altında kaldı. Bu da yaklaşık yarım litrelik bir su şişesinin yaptığı baskıya denk geliyor; yani tamamen güvenli ve konforlu.

Araştırma ekibi, robot dişçinin kliniklerde tamamen ticari olarak kullanılabilmesi için bir sonraki aşamada sisteme küçük kameralar ve gelişmiş sensörler entegre edecek. Böylece robot, işlem sırasında kendi konumunu ve tedavinin ilerleyişini canlı olarak takip edebilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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