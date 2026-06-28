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Doğduğunuz Ay Yaşam Sürenizi Belirliyor: En Uzun Yaşayanların Doğduğu Aylar Açıklandı

Doğduğunuz Ay Yaşam Sürenizi Belirliyor: En Uzun Yaşayanların Doğduğu Aylar Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 08:51
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Bilim dünyası, doğum mevsiminin insan sağlığı ve yaşam süresi üzerindeki şaşırtıcı etkilerini tartışıyor. Oxford Üniversitesi'nden sirkadiyen nörobilim uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre, doğduğunuz ay; Alzheimer'dan şizofreniye, astımdan yaşam sürenize kadar birçok faktörü doğrudan etkileyebiliyor. Uzmanlar bu durumu bir tür 'doğum günü piyangosu' olarak nitelendiriyor.

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Oxford Üniversitesi Sirkadiyen Nörobilim Bölüm Başkanı Profesör Russell Foster’ın Cheltenham Bilim Festivali'nde sunduğu verilere göre, ilkbahar aylarında doğan bebeklerin, sonbaharda doğanlara kıyasla çeşitli hastalıklara yakalanma riski çok daha yüksek.

Oxford Üniversitesi Sirkadiyen Nörobilim Bölüm Başkanı Profesör Russell Foster’ın Cheltenham Bilim Festivali'nde sunduğu verilere göre, ilkbahar aylarında doğan bebeklerin, sonbaharda doğanlara kıyasla çeşitli hastalıklara yakalanma riski çok daha yüksek.

Kuzey yarımkürede yapılan epidemiyolojik çalışmalar; otizm, şizofreni, MS (Multipl Skleroz) ve Alzheimer gibi ciddi rahatsızlıkların riskinin Mart-Mayıs (ilkbahar) ayları arasında zirve yaptığını, en düşük riskin ise Kasım (sonbahar) ayında doğanlarda görüldüğünü ortaya koyuyor. Güney yarımkürede ise bu döngünün tam tersi şekilde, tam 6 ay kaydığı gözlemleniyor.

Bilim insanları, bu mevsimsel farklılığın temel nedeninin annenin hamilelik sırasında maruz kaldığı güneş ışığı ve buna bağlı olarak gelişen D vitamini seviyesi olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, bu mevsimsel farklılığın temel nedeninin annenin hamilelik sırasında maruz kaldığı güneş ışığı ve buna bağlı olarak gelişen D vitamini seviyesi olduğunu belirtiyor.

'Doğduğunuz veya hamile kaldığınız ayın gelecekteki yaşam şansınızı etkileyebilmesi absürt görünebilir,' diyen Prof. Foster, D vitamininin anne karnındaki gelişim sürecinde binlerce genin ifadesini düzenlediğini ve eksikliğinin bebekte dolaylı savunmasızlıklar yarattığını vurguluyor.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise doğrudan yaşam süresiyle ilgili. 1970-2000 yılları arasında ölen 2 milyondan fazla Danimarkalı ve Avusturyalı üzerinde yapılan devasa araştırma, doğum ayının ömür üzerindeki etkisini kanıtladı:

  • Nisan-Haziran (İlkbahar/Yaz başı) doğumluların ömrü ortalamaya göre daha kısa.

  • Ekim-Aralık (Sonbahar/Kış başı) doğumlular ise ilkbahar doğumlulara kıyasla Avrupa'da ortalama 115 gün, ABD'de yapılan benzer çalışmalarda ise yaklaşık 160 gün daha uzun yaşıyor.

Doğum mevsiminin en çok etkilediği hastalıklardan biri de MS (Multipl Skleroz).

Doğum mevsiminin en çok etkilediği hastalıklardan biri de MS (Multipl Skleroz).

Verilere göre, İskoçya'da Nisan ayında doğan bir bebeğin MS olma riski, Kasım ayında doğan bir bebeğe göre %50 daha fazla.

Ancak aynı enlemde yer alan Norveç’in kıyı kesimlerinde bu risk çok daha düşük. Oxford Üniversitesi’nden Klinik Nörolog Profesör George Ebers, bu durumun Norveçlilerin D vitamini açısından zengin olan yağlı balık tüketim alışkanlığıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Ebers, 'Geleneksel beslenmeden uzaklaşan İskoçya'da yaşıyorsanız, muhtemelen Kasım ayında doğmayı hedeflemelisiniz' diyerek konunun ciddiyetine esprili bir dille dikkat çekiyor.

Cambridge Üniversitesi’nden risk algısı uzmanı Profesör David Spiegelhalter ise okuyucuları rahatlatacak bir şerh düşüyor.

Cambridge Üniversitesi’nden risk algısı uzmanı Profesör David Spiegelhalter ise okuyucuları rahatlatacak bir şerh düşüyor.

Bu bulguların büyük popülasyon verilerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ancak bireysel bazda risk artışlarının oldukça küçük kaldığını belirten Spiegelhalter: 'Bu bulguların birey üzerindeki önemi sınırlıdır. Ayrıca sağlık açısından nasıl bir müdahalede bulunulacağı da net değil. Sadece Şubat ayında cinsel ilişkiye girmeye çalışmak pratik bir çözüm olamaz' diyerek sakin kalınması tavsiyesinde bulunuyor.

Bilim insanları hamilelik planlamasından ziyade, anne adaylarının gebelik sürecinde D vitamini ve güneş ışığı alımına dikkat etmelerinin çok daha uygulanabilir ve sağlıklı bir çözüm olduğunun altını çiziyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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