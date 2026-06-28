Doğduğunuz Ay Yaşam Sürenizi Belirliyor: En Uzun Yaşayanların Doğduğu Aylar Açıklandı

Bu bulguların büyük popülasyon verilerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ancak bireysel bazda risk artışlarının oldukça küçük kaldığını belirten Spiegelhalter: 'Bu bulguların birey üzerindeki önemi sınırlıdır. Ayrıca sağlık açısından nasıl bir müdahalede bulunulacağı da net değil. Sadece Şubat ayında cinsel ilişkiye girmeye çalışmak pratik bir çözüm olamaz' diyerek sakin kalınması tavsiyesinde bulunuyor.

Bilim insanları hamilelik planlamasından ziyade, anne adaylarının gebelik sürecinde D vitamini ve güneş ışığı alımına dikkat etmelerinin çok daha uygulanabilir ve sağlıklı bir çözüm olduğunun altını çiziyor.