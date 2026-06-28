Doğduğunuz Ay Yaşam Sürenizi Belirliyor: En Uzun Yaşayanların Doğduğu Aylar Açıklandı
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Bilim dünyası, doğum mevsiminin insan sağlığı ve yaşam süresi üzerindeki şaşırtıcı etkilerini tartışıyor. Oxford Üniversitesi'nden sirkadiyen nörobilim uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre, doğduğunuz ay; Alzheimer'dan şizofreniye, astımdan yaşam sürenize kadar birçok faktörü doğrudan etkileyebiliyor. Uzmanlar bu durumu bir tür 'doğum günü piyangosu' olarak nitelendiriyor.
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Oxford Üniversitesi Sirkadiyen Nörobilim Bölüm Başkanı Profesör Russell Foster’ın Cheltenham Bilim Festivali'nde sunduğu verilere göre, ilkbahar aylarında doğan bebeklerin, sonbaharda doğanlara kıyasla çeşitli hastalıklara yakalanma riski çok daha yüksek.
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Bilim insanları, bu mevsimsel farklılığın temel nedeninin annenin hamilelik sırasında maruz kaldığı güneş ışığı ve buna bağlı olarak gelişen D vitamini seviyesi olduğunu belirtiyor.
Doğum mevsiminin en çok etkilediği hastalıklardan biri de MS (Multipl Skleroz).
Cambridge Üniversitesi’nden risk algısı uzmanı Profesör David Spiegelhalter ise okuyucuları rahatlatacak bir şerh düşüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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