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Yanıtını Öğrenince Bir Daha Aynı Gözle Bakmayacaksınız: Tükenmez Kalem Kapaklarında Neden Delik Var?

Yanıtını Öğrenince Bir Daha Aynı Gözle Bakmayacaksınız: Tükenmez Kalem Kapaklarında Neden Delik Var?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 18:01
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Tükenmez kalem kapağında yer alan küçük deliği fark etmişsinizdir; ama bu deliğin neden oraya yerleştirildiğini muhtemelen hiç sorgulamadınız. Cevap, oldukça şaşırtıcı: bu delik, hayat kurtarmak için tasarlanmıştır. 

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Delik boğulmayı nasıl önler?

Delik boğulmayı nasıl önler?

Tükenmez kalem kapakları, özellikle çocuklar tarafından ağza alınma riskini her zaman taşır. Bir çocuğun kalem kapağını yutması ya da boğazına kaçırması hâlinde küçük bir hava kanalının varlığı, nefes alınabilmesini sağlayarak tıkanma riskini azaltır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün yazı araçlarına yönelik güvenlik standardı bu konuda net bir düzenleme getirmiştir: Çocuk kullanıcılara yönelik kalem kapaklarının, belirli bir çaptaki hava deliğine sahip olması zorunludur. Dünya çapında milyonlarca kalem kapağı bu standarda göre üretilmektedir.

Bu standart ne zaman hayata geçirildi?

Bu standart ne zaman hayata geçirildi?

Birleşik Krallık'ta 1980'lerin sonlarında kalem kapağı yutmaya bağlı çocuk ölümlerinin kayıt altına alınmasının ardından konu uluslararası bir güvenlik meselesi hâline geldi. 

Avrupa Birliği, oyuncak ve eğitim gereçleri güvenlik direktifleri çerçevesinde söz konusu gereksinimi onlarca ülkede zorunlu kılmıştır. Bugün kaliteli bir tükenmez kalem kapağı satın aldığınızda, o küçük deliğin varlığını bir tasarım hatası olarak değil; bilinçli bir güvenlik kararı olarak görmelisiniz.

Bir deliğin tasarımı nasıl bir ders verir?

Bir deliğin tasarımı nasıl bir ders verir?

Bu örnek, ürün tasarımının salt estetik ya da işlevsellikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda derin bir sorumluluk anlayışı gerektirdiğini gösterir. Kullanıcının farkında bile olmadığı bir tasarım kararının on binlerce hayatı koruması, tasarım mühendisliğinin ne denli geniş bir etki alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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