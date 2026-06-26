Yanıtını Öğrenince Bir Daha Aynı Gözle Bakmayacaksınız: Tükenmez Kalem Kapaklarında Neden Delik Var?
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Tükenmez kalem kapağında yer alan küçük deliği fark etmişsinizdir; ama bu deliğin neden oraya yerleştirildiğini muhtemelen hiç sorgulamadınız. Cevap, oldukça şaşırtıcı: bu delik, hayat kurtarmak için tasarlanmıştır.
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Delik boğulmayı nasıl önler?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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