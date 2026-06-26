Yanıtını Öğrenince Bir Daha Aynı Gözle Bakmayacaksınız: Tükenmez Kalem Kapaklarında Neden Delik Var?

Tükenmez kalem kapakları, özellikle çocuklar tarafından ağza alınma riskini her zaman taşır. Bir çocuğun kalem kapağını yutması ya da boğazına kaçırması hâlinde küçük bir hava kanalının varlığı, nefes alınabilmesini sağlayarak tıkanma riskini azaltır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün yazı araçlarına yönelik güvenlik standardı bu konuda net bir düzenleme getirmiştir: Çocuk kullanıcılara yönelik kalem kapaklarının, belirli bir çaptaki hava deliğine sahip olması zorunludur. Dünya çapında milyonlarca kalem kapağı bu standarda göre üretilmektedir.