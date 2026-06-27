Kavanoz Açanlar, Yas Tutanlar: Zekaya Göre Sıralandığında Dünyanın En Akıllı 5 Hayvanı

Hayvan zekâsı ölçmek için tek ve evrensel bir yöntem yoktur. Araştırmacılar problem çözme, araç kullanma, öz farkındalık (ayna testi), sosyal öğrenme, dil edinimi, gelecek planlaması ve empati gibi birden fazla boyutu değerlendirir. Bu ölçümlerin hepsi birden en yüksek skor alan türler, 'en akıllı' olarak kabul edilmektedir. Buradaki liste Duke Lemur Center, Cambridge Comparative Cognition Lab ve Smithsonian Conservation Biology Institute gibi kurumların yayımladığı araştırmalara dayanmaktadır.