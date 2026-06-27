Kavanoz Açanlar, Yas Tutanlar: Zekaya Göre Sıralandığında Dünyanın En Akıllı 5 Hayvanı
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Hayvan zekâsı ölçmek için tek ve evrensel bir yöntem yoktur. Araştırmacılar problem çözme, araç kullanma, öz farkındalık (ayna testi), sosyal öğrenme, dil edinimi, gelecek planlaması ve empati gibi birden fazla boyutu değerlendirir. Bu ölçümlerin hepsi birden en yüksek skor alan türler, 'en akıllı' olarak kabul edilmektedir. Buradaki liste Duke Lemur Center, Cambridge Comparative Cognition Lab ve Smithsonian Conservation Biology Institute gibi kurumların yayımladığı araştırmalara dayanmaktadır.
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1. Şempanze
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2. Ahtapot
3. Balinalar (Özellikle Katil Balina ve Kambur Balina)
4. Fil - Empati ve Öz Farkındalık
5. Karga ve Saksağan - Küçük Beyin, Büyük Yetenek
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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