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Kavanoz Açanlar, Yas Tutanlar: Zekaya Göre Sıralandığında Dünyanın En Akıllı 5 Hayvanı

Kavanoz Açanlar, Yas Tutanlar: Zekaya Göre Sıralandığında Dünyanın En Akıllı 5 Hayvanı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 10:01
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Hayvan zekâsı ölçmek için tek ve evrensel bir yöntem yoktur. Araştırmacılar problem çözme, araç kullanma, öz farkındalık (ayna testi), sosyal öğrenme, dil edinimi, gelecek planlaması ve empati gibi birden fazla boyutu değerlendirir. Bu ölçümlerin hepsi birden en yüksek skor alan türler, 'en akıllı' olarak kabul edilmektedir. Buradaki liste Duke Lemur Center, Cambridge Comparative Cognition Lab ve Smithsonian Conservation Biology Institute gibi kurumların yayımladığı araştırmalara dayanmaktadır.

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1. Şempanze

1. Şempanze

Chimpanzee'lerin (Pan troglodytes) kısa süreli hafızası birçok ölçümde insanları geride bırakmaktadır. Kyoto Üniversitesi'nden Tetsuro Matsuzawa'nın 2007'de Current Biology'de yayımladığı araştırma, şempanzelerin birkaç saniyelik gösterimden sonra rastgele sayıları doğru sırayla hatırladığını ve bu testte insanları açık farkla geçtiğini ortaya koydu. Araç kullanımları olağanüstüdür: taş ve sopa ile termit yuvası açar, ağaç dallarını su emici spons hâline getirir, fındıkları taş örs üzerinde kırar. En az 30 birimlik işlevsel 'sözcük' dağarcığı geliştirebildikleri belgelenmiştir.

2. Ahtapot

2. Ahtapot

Omurgasızların Zirve Noktası

Omurgasız hayvanlar arasında kesin olarak en zeki kabul edilmektedir. Sinir sisteminin üçte ikisi kollarına dağılmış olan ahtapotların vücut ağırlıklarına oranla beyin büyüklükleri birçok omurgalıyı geçer. Woods Hole Marine Biological Laboratory araştırmacıları, ahtapotların cam kavanozları açabildiğini, labirentleri hatırladığını ve kısa süreli oyun davranışı sergilediğini gösterdi. 'Flaş renk kamuflajı' bilişsel bir kontrol gerektirir: kaç renge sahip olduklarına rağmen tamamen renk körü olduklarını bilim insanları 2010'da tespit etmiştir.

3. Balinalar (Özellikle Katil Balina ve Kambur Balina)

3. Balinalar (Özellikle Katil Balina ve Kambur Balina)

Kültürel Öğrenme

Orcinus orca (katil balina), kuşaklar arası kültürel aktarım gösteren birkaç türden biridir. Farklı koyların farklı avlanma tekniklerine sahip olduğu, bu tekniklerin yavru bireylere öğretildiği gözlemlenmiştir. Beyin büyüklüğü, insanın dörtteüç oranında büyük olan sperm balinasında 7 kilogramı aşar; ama büyüklük değil yapı önemlidir. Kambur balinaların 'şarkıları' yıl içinde değişir; bir bölgedeki erkek yeni bir motif geliştirdiğinde bu motif okyanus boyunca yayılır — kültürel yayılmanın somut örneği.

4. Fil - Empati ve Öz Farkındalık

4. Fil - Empati ve Öz Farkındalık

Loxodonta africana (Afrika fili), 2006 yılında bir ayna testi denemesini başarıyla geçen az sayıdaki türden biridir. Emory Üniversitesi'nden Joshua Plotnik ve Frans de Waal'ın yürüttüğü bu çalışmada Bronx Zoo'da (New York) yaşayan Happy adlı fil, ayna karşısında alnına çizilen beyaz X'i tırmasıyla fark etti — kendini tanıdığının kanıtı. Fillerin ölülerinin başında 'yas tutma' davranışı sergilediği, tanıdık bireylerin kemiklerini yıllarca ziyaret ettiği saha araştırmalarında belgelenmiştir.

5. Karga ve Saksağan - Küçük Beyin, Büyük Yetenek

5. Karga ve Saksağan - Küçük Beyin, Büyük Yetenek

Corvus corax (kuzgun) ve Corvidae ailesinin diğer üyeleri, nöron yoğunluğu bakımından beklenenden çok daha yüksek beyinlere sahiptir. 2020 yılında Science dergisinde yayımlanan bir Alman araştırması, kargaların 'meta-biliş' sergilediğini — kendi bilgilerinin ne kadar güvenilir olduğunu değerlendirebildiğini — ortaya koydu. Japonya'da kargaların cevizi araçların çarpmasıyla kırdığı, trafik ışıkları yeşil yanınca parçaları toplayacak şekilde 'plan yaptığı' alan gözlemlemleriyle belgelenmiştir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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