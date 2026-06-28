Stoklar Sıfırlandı: Evleri Buz Gibi Yapmak İçin Pencerelere Sürüyorlar

Yapı marketlerine akın eden halk nedeniyle ürünün stokları tamamen tükendi.

Peki bu yöntem nasıl çalışıyor ve neden bu kadar popüler?

Güneş Kalkanı Oluşturuyor: Tebeşir tozu suyla karıştırılıp pencerelerin dış yüzeyine sürüldüğünde beyaz bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka, içeriye gün ışığının girmesini engellemeden güneş radyasyonunu ve ısıyı büyük oranda geri yansıtıyor.

Doğa Dostu: Klimaların dışarıya sıcak hava üfleyerek şehirleri daha da ısıtmasına karşılık, bu yöntem tamamen çevre dostu ve sürdürülebilir bir serinleme alternatifi sunuyor.

Şu an Paris ve Lyon başta olmak üzere birçok şehirde evlerin, okulların ve iş yerlerinin pencereleri bembeyaz tebeşir tabakasıyla kaplanmış durumda.