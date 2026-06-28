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Stoklar Sıfırlandı: Evleri Buz Gibi Yapmak İçin Pencerelere Sürüyorlar

Stoklar Sıfırlandı: Evleri Buz Gibi Yapmak İçin Pencerelere Sürüyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 10:11
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Avrupa, tarihinin en kabus dolu günlerinden birini yaşıyor. Rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak hava dalgası kıtayı teslim alırken, İngiltere’de okullar tatil edildi, tren seferleri iptal edildi, Fransa’da ise hayat adeta durma noktasına geldi. Sıcaklıkla mücadele eden halk ise çareyi sıra dışı bir yöntemde buldu: Şehirlerdeki tüm binaların pencereleri tebeşirle kaplanıyor!

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Fransızların binaları ve evleri serin tutmak adına keşfettiği kalsiyum karbonat esaslı tebeşir tozu ("Blanc de Meudon"), ülkede yok satıyor.

Fransızların binaları ve evleri serin tutmak adına keşfettiği kalsiyum karbonat esaslı tebeşir tozu ("Blanc de Meudon"), ülkede yok satıyor.

Yapı marketlerine akın eden halk nedeniyle ürünün stokları tamamen tükendi.

Peki bu yöntem nasıl çalışıyor ve neden bu kadar popüler?

  • Güneş Kalkanı Oluşturuyor: Tebeşir tozu suyla karıştırılıp pencerelerin dış yüzeyine sürüldüğünde beyaz bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka, içeriye gün ışığının girmesini engellemeden güneş radyasyonunu ve ısıyı büyük oranda geri yansıtıyor.

  • Doğa Dostu: Klimaların dışarıya sıcak hava üfleyerek şehirleri daha da ısıtmasına karşılık, bu yöntem tamamen çevre dostu ve sürdürülebilir bir serinleme alternatifi sunuyor.

Şu an Paris ve Lyon başta olmak üzere birçok şehirde evlerin, okulların ve iş yerlerinin pencereleri bembeyaz tebeşir tabakasıyla kaplanmış durumda.

Sıcaktan kaçmak isteyen binlerce insan, Louvre Müzesi gibi klimalı büyük alanlara akın etti.

Sıcaktan kaçmak isteyen binlerce insan, Louvre Müzesi gibi klimalı büyük alanlara akın etti.

Ancak kalabalık o kadar büyük boyutlara ulaştı ki, turistler içeride nefes almanın bile zor olduğunu dile getirdi.

Yaşanan kriz nedeniyle şehrin sembolleri de geri adım attı. Eyfel Kulesi, normalde gece geç saatlere kadar açık olmasına rağmen öğleden sonra kapılarını kapatma kararı aldı. Louvre Müzesi ise Çarşamba’dan Cumartesi’ye kadar normal çalışma süresini iki saat kısalttı.

Belediyeler halkı korumak için yaratıcı çözümler devreye soktu.

Belediyeler halkı korumak için yaratıcı çözümler devreye soktu.

Paris’in 10. bölgesindeki belediye binası; 25 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstü yaşlılara öğleden sonraki seanslar için ücretsiz sinema bileti dağıtmaya başladı. Klimalı üç sinema salonu, halkın serinlemesi için birer sığınağa dönüştürüldü. Lyon gibi diğer büyük şehirlerde ise serin alanlar yaratmak adına belediye müzelerine giriş ücretleri geçici olarak tamamen kaldırıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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