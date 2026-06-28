Stoklar Sıfırlandı: Evleri Buz Gibi Yapmak İçin Pencerelere Sürüyorlar
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Avrupa, tarihinin en kabus dolu günlerinden birini yaşıyor. Rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak hava dalgası kıtayı teslim alırken, İngiltere’de okullar tatil edildi, tren seferleri iptal edildi, Fransa’da ise hayat adeta durma noktasına geldi. Sıcaklıkla mücadele eden halk ise çareyi sıra dışı bir yöntemde buldu: Şehirlerdeki tüm binaların pencereleri tebeşirle kaplanıyor!
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Fransızların binaları ve evleri serin tutmak adına keşfettiği kalsiyum karbonat esaslı tebeşir tozu ("Blanc de Meudon"), ülkede yok satıyor.
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Sıcaktan kaçmak isteyen binlerce insan, Louvre Müzesi gibi klimalı büyük alanlara akın etti.
Belediyeler halkı korumak için yaratıcı çözümler devreye soktu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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