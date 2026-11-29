Delhi'de Bir Yol, Malta'da Bir Sokak: Yurt Dışında Atatürk'ün Adını Taşıyan 16 Yer
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Malta'nın Marsa bölgesindeki Atatürk Sokağı 19 Mayıs 2025'te açıldı, Şili'nin başkentindeki Atatürk rölyefi ise 1973'ten beri yerinde duruyor. Avustralya'dan Japonya'ya, bugün hâlâ Atatürk'ün adını ya da heykelini taşıyan 16 yeri sıraladık.
1. Kemal Atatürk Anıtı, Canberra, Avustralya
2. Atatürk Kanalı, Albany, Batı Avustralya
3. Atatürk Anıtı, Wellington, Yeni Zelanda
4. Atlı Atatürk Heykeli, Kuşimoto, Japonya
5. Atatürk Anıtı, Paseo de la Reforma, Meksiko
6. Plaza Mustafa Kemal Atatürk, Santiago, Şili
7. Calle Mustafá Kemal Atatürk, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti
8. Atatürk Heykeli, Sheridan Circle, Washington
9. Kamal Atatürk Caddesi, Dakka, Bangladeş
10. Atatürk Bulvarı, İslamabad, Pakistan
11. Mustafa Kemal Atatürk Marg, Yeni Delhi, Hindistan
12. Atatürk Yolu ve Atatürk Yurdu Anıtı, Amsterdam, Hollanda
13. Atatürk Sokağı, Marsa, Malta
14. Mustafa Kemal Atatürk Anıtı, Bakü, Azerbaycan
15. Atatürk Parkı, Bişkek, Kırgızistan
16. Atatürk Meydanı, Aşkabat, Türkmenistan
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