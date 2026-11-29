Amsterdam-Noord'daki Klaprozenweg'de 1965'te açılan Woonoord Atatürk, yani Atatürk Yurdu, Hollanda'ya çalışmaya gelen Türk işçilerin kaldığı bir yerleşkeydi. İşçiler ailelerini getirip kalıcı evlere geçtikçe yurt boşaldı, 1978'de kapatılıp yıkıldı. Yurdun anıtının durduğu kısa yola 1988'de semt meclisi kararıyla 'Atatürk' adı verildi; aynı adı taşıyan bir otobüs durağı da var. Anıtın Türkçe yazısı burada bir Atatürk yurdu olduğunu ve Türklerin birlik içinde yaşadığını hatırlatıyor.