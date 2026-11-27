Modern tarım araçlarının olmadığı dönemlerde saban veya kağnı gibi aletleri çekmek için ağırbaşlı hayvanlar kullanılıyordu. Elinde yalnızca bir inek ve bir boğa bulunan bir çiftçiyi düşünelim. Boğa ve inek yan yana koşulursa, boğa inekle ilgilenip huysuzlanacağı için kağnıyı doğru düzgün çekmez.

Çiftçiler de bunu önlemek için boğayı kısırlaştırıyor. Kısırlaştırılan boğanın testosteron seviyesi düşüyor ve hayvan, ineğin yanında alete bağlandığında artık onunla ilgilenmeyi bırakıyor.