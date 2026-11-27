Kadınların Erkeklere 'Öküz' Demesinin Gerçek Sebebi: Hikayesi Tarım Kökenli mi?
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Türkçede kızgınlıkla söylenen en tanıdık sözlerden biri 'öküz'. Özellikle sevgilisine ya da eşine ilgi göstermeyen erkekler için kullanılan bu sözcük, aslında bir tarım hayvanının adı. Kesin bir kanıtı olmasa da öne çıkan bir teori, bu benzetmenin tarlalardaki bir uygulamaya dayandığını söylüyor.
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Çift sürmekte kullanılan kısırlaştırılmış boğaya öküz deniyor. Bu benzetmenin anahtarı da bu ayrıntıda gizli.
Traktörün olmadığı dönemlerde saban ve kağnıyı çekmek için ağırbaşlı hayvanlar gerekiyordu ve çözüm boğaları kısırlaştırmaktı.
Yanındaki dişiye ilgi göstermeyen hayvan benzetmesi, ilgisiz erkekler için bir hakarete dönüştü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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