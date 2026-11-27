Ayruk'un anlattığına göre karavanında içinde garip işaretlerin bulunduğu bir not vardı. Notun fotoğrafını ChatGPT'ye gönderen oyuncu, aldığı yanıtla daha da telaşlandı: 'ChatGPT'ye attım, 'yak ve toprağa göm' dedi.'

Kâğıdı yakıp gömmek için toprak ararken gözyaşlarına hâkim olamadığını söyleyen Ayruk, 'Kâğıdı yakıp gömmek için toprak ararken ağladım. Meğer partnerimin şakasıymış.' dedi. Çağan Efe Ak da şakanın kendisine ait olduğunu açıkladı.