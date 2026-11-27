Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, Partneri Çağan Efe Ak'ın Set Şakasını Anlattı
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Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17'de Leyla'ya hayat veren Ceren Ayruk, Danla Bilic'in YouTube programına konuk oldu. Ayruk, programda ekran partneri Çağan Efe Ak'ın sette kendisine yaptığı şakayı anlattı. Anlaşılmayan bir dilde sözlerin yazılı olduğu kâğıdı gören Ayruk, bunun büyü olduğunu düşünerek kâğıdı yakıp toprağa gömmeye çalıştı. Anlatımın sonunda Çağan Efe Ak, şakanın kendisine ait olduğunu açıkladı.
Kaynak: Danla Bilic/ YouTube
Ceren Ayruk ve Çağan Efe Ak, Daha 17'nin Leyla ve Aras'ı olarak tanınıyor.
Ceren Ayruk, karavanına gelen hediyeden çıkan kâğıdı büyü sandı.
Ceren Ayruk, şakanın ardından Çağan Efe Ak'tan intikam aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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