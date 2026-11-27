Tabure Bacaklı Köpekten Havada Süzülen Kediye: Beyninizi Bir An Durduracak 15 İlginç Görsel
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Telefonda hızla kaydırırken bir fotoğrafta duruyorsunuz, çünkü köpeğin dört tahta bacağı var. Aşağıdaki 15 karede de önce yanlış görüyor, sonra neye baktığınızı çözüyorsunuz.
1. Bu corgi'nin bacakları tahtadan değil
2. Tırmalama direğine kafası takılmış kedi
3. Otobüste broşür okuyan köpek
4. Binanın yarısı silinmiş gibi
5. Yerden bir karış yukarıda duran kedi
6. Üst üste konmuş iki ayrı fotoğraf sanılan tek kare
7. Masanın arkasında yalnızca bacakları olan görevli
8. Kıvırcık saçlı biri yatağa kapanmış sanıyorsunuz
9. Müzede aynı elbiseyi giymiş bir çift
10. Hangi kat yukarıda, hangisi aşağıda?
11. Kapı pervazının yanında süzülen kedi
12. Koltuğun üzerinde uçan kara kedi
13. Dudakları olan kedi
14. Kalabalık bir havuz değil, midyeli paella
15. Saçı gerçek olan dövme
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