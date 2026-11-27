Girarı yaşatanlardan biri de Ercan Özalaç. İlçedeki bir düğün salonunda aşçılık yapan Özalaç, 1999 yılında başladığı mesleğini o günden bu yana kesintisiz sürdürüyor. Farklı alanlarda da çalışan usta, birçok yemek çeşidi hazırlıyor ve yöresel lezzetlerin unutulmamasına katkı sunuyor.

Özalaç, 1999'dan beri aşçılık yaptığını söylüyor. Girarın Patnos yöresine ait geleneksel bir sulu yemek olduğunu belirten usta, düğünlerde sık yapıldığını ve çoğunlukla çorba yerine ikram edildiğini anlatıyor. Misafirlerin beğenmesi üzerine tercih edildiğini de ekleyen Özalaç, bu geleneğin sürmesini istediğini vurguluyor.

Aradan geçen 27 yıla rağmen tarifine bağlı kalması, girarın bu mutfakta değişmeyen bir yer tuttuğunu gösteriyor.