Düğünlerin Vazgeçilmezi: 27 Yıldır Aynı Tarifle Yapılıyor
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Girar, Patnos düğünlerinde çorbanın yerini alan geleneksel bir sulu yemek.
1999'dan bu yana mutfakta: Ercan Özalaç 27 yıldır aşçılık yapıyor
Modern yemekler yaygınlaşsa da girar düğün sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.
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Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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