Tarhana Çorbasının Pürüzsüz Olmasını Sağlayan Pişirme Yöntemi

Tarhana; un, yoğurt ve sebzelerin fermente edilip kurutulmasıyla yapılır. Pişirmeden önce bir kapta, üzerini örtecek kadar soğuk suyla karıştırılıp yaklaşık 10-15 dakika bekletilmelidir. Böylece yumuşar ve çorbada daha kolay çözülür.

Bazı tariflerde ise tarhana ılık suyla açılır ve ara ara karıştırılarak birkaç saat bekletilir.