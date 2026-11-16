Tarhana Çorbasının Pürüzsüz Olmasını Sağlayan Pişirme Yöntemi
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Tarhana çorbası hazırlarken en sık karşılaşılan sorun, tencerede oluşan küçük topaklardır. Bunun sebebi çoğu zaman tarhananın suyla buluşma biçimidir. Tarhanayı önceden soğuk suyla açmak, suyu azar azar eklemek ve kısık ateşte karıştırarak pişirmek, çorbanın pürüzsüz bir kıvama ulaşmasını sağlar.
İşte detaylar...
Toz tarhana doğrudan sıcak suya atılmamalı, önce soğuk suyla açılmalı.
Su tencereye bir anda dökülmemeli, azar azar ve karıştırılarak eklenmeli.
Çorba kısık ateşte 15-20 dakika pişirilmeli.
Servisten önce tereyağında eritilen kuru nane çorbaya son dokunuşu verir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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