article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Tarhana Çorbasının Pürüzsüz Olmasını Sağlayan Pişirme Yöntemi

Tarhana Çorbasının Pürüzsüz Olmasını Sağlayan Pişirme Yöntemi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 14:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tarhana çorbası hazırlarken en sık karşılaşılan sorun, tencerede oluşan küçük topaklardır. Bunun sebebi çoğu zaman tarhananın suyla buluşma biçimidir. Tarhanayı önceden soğuk suyla açmak, suyu azar azar eklemek ve kısık ateşte karıştırarak pişirmek, çorbanın pürüzsüz bir kıvama ulaşmasını sağlar.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toz tarhana doğrudan sıcak suya atılmamalı, önce soğuk suyla açılmalı.

Toz tarhana doğrudan sıcak suya atılmamalı, önce soğuk suyla açılmalı.

Tarhana; un, yoğurt ve sebzelerin fermente edilip kurutulmasıyla yapılır. Pişirmeden önce bir kapta, üzerini örtecek kadar soğuk suyla karıştırılıp yaklaşık 10-15 dakika bekletilmelidir. Böylece yumuşar ve çorbada daha kolay çözülür.

Bazı tariflerde ise tarhana ılık suyla açılır ve ara ara karıştırılarak birkaç saat bekletilir.

Su tencereye bir anda dökülmemeli, azar azar ve karıştırılarak eklenmeli.

Su tencereye bir anda dökülmemeli, azar azar ve karıştırılarak eklenmeli.

Açılan tarhana tencereye alındıktan sonra sıcak su ya da et suyu kepçe kepçe ilave edilmelidir. Bu sırada karıştırmaya ara vermemek gerekir. Un ve yoğurt bazlı karışım kendi haline bırakılırsa dibe çöker ve tencereye yapışır.

Çorba ısındıkça koyulaşmaya devam eder. Fazla koyulaşırsa biraz su eklemek yeterlidir.

Çorba kısık ateşte 15-20 dakika pişirilmeli.

Çorba kısık ateşte 15-20 dakika pişirilmeli.

Pişirme boyunca tahta kaşıkla karıştırmak, çorbanın hem pürüzsüz hem koyu olmasını sağlar. Böylece ipeksi dokulu bir tarhana çorbası elde etmek mümkün olur.

Bütün bu adımlara rağmen topak kalırsa çorbayı el blenderıyla kısa bir süre çekmek sorunu çözer.

Servisten önce tereyağında eritilen kuru nane çorbaya son dokunuşu verir.

Servisten önce tereyağında eritilen kuru nane çorbaya son dokunuşu verir.

Bunun için bir parça tereyağı eritilir, içine bir tutam kuru nane katılır ve karışım çorbanın üzerine gezdirilir.

Türkiye'de bazıları buna ufalanmış beyaz peynir de ekler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın