Sulu Kalan Çorbayı Koyulaştırmanın Püf Noktası: Bir Kaşık Eklemek Yetiyor, Kıvamı Hemen Değişiyor
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Topaklanmayı önlemek için nişasta önce soğuk suyla açılıp sonra çorbaya ekleniyor.
Nişastanın kıvam vermesi için çorbanın kısa bir süre kaynaması gerekiyor.
Mısır nişastası, una kıyasla çorbayı daha güçlü bir şekilde koyulaştırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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