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Sulu Kalan Çorbayı Koyulaştırmanın Püf Noktası: Bir Kaşık Eklemek Yetiyor, Kıvamı Hemen Değişiyor

Sulu Kalan Çorbayı Koyulaştırmanın Püf Noktası: Bir Kaşık Eklemek Yetiyor, Kıvamı Hemen Değişiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 10:48
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Çorba beklenenden sulu kaldığında mısır nişastası en pratik çözümlerden biri. Ancak nişastayı doğrudan tencereye dökmek, kıvamı toparlamak yerine çorbanın topak topak olmasına yol açabiliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Topaklanmayı önlemek için nişasta önce soğuk suyla açılıp sonra çorbaya ekleniyor.

Topaklanmayı önlemek için nişasta önce soğuk suyla açılıp sonra çorbaya ekleniyor.

Bir yemek kaşığı mısır nişastası, yaklaşık 1 bardak (250 ml) sıvıyı orta kıvama getiriyor. Nişasta küçük bir kapta soğuk ya da oda sıcaklığındaki suyla karıştırılıyor.

Bulanık görünen bu karışım, topaklanmadan pürüzsüz bir kıvam elde etmek için tencereye çırpılarak ekleniyor.

Nişastanın kıvam vermesi için çorbanın kısa bir süre kaynaması gerekiyor.

Nişastanın kıvam vermesi için çorbanın kısa bir süre kaynaması gerekiyor.

Isıtılan mısır nişastasının taneleri suyu emiyor ve jöle benzeri bir yapı oluşturuyor. Tam kıvam için genellikle 1 dakika kadar kaynatmak yetiyor.

Çorbayı uzun süre kaynatmak ise kıvamın yeniden incelmesine yol açabiliyor. Kıvam oluştuktan sonra karıştırmaya devam etmek de nişastanın oluşturduğu yapıyı bozup çorbayı sulandırabiliyor.

Mısır nişastası, una kıyasla çorbayı daha güçlü bir şekilde koyulaştırıyor.

Mısır nişastası, una kıyasla çorbayı daha güçlü bir şekilde koyulaştırıyor.

Mısır nişastası saf nişastadan oluşurken unun içinde gluten bulunuyor ve bu gluten unun koyulaştırma gücünü azaltıyor.

İki malzeme arasındaki fark görünüme de yansıyor. Nişasta koyulaştıkça şeffaflaşırken un bir miktar bulanık kalıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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