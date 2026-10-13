Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kelle Paçayı, Tavuk Suyunu ve Mercimeği Geride Bırakan O Çorba!
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Havalar soğuduğunda ve hastalandığımızda aklımıza ilk gelen çorbalar kelle paça, tavuk suyu ve mercimek oluyor. Şimdiyse bu çorbaları geride bıraktığı söylenen bir tarif gündemde. Beslenme ve diyetetik uzmanları, bağışıklık sistemini en çok destekleyen çorbaların aslında kelle paça, tavuk suyu ve mercimek olmadığını söyledi. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
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Kelle paça, tavuk suyu ve mercimeğin yeri başka kabul edelim.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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