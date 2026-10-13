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Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kelle Paçayı, Tavuk Suyunu ve Mercimeği Geride Bırakan O Çorba!

Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kelle Paçayı, Tavuk Suyunu ve Mercimeği Geride Bırakan O Çorba!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 15:13
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Havalar soğuduğunda ve hastalandığımızda aklımıza ilk gelen çorbalar kelle paça, tavuk suyu ve mercimek oluyor. Şimdiyse bu çorbaları geride bıraktığı söylenen bir tarif gündemde. Beslenme ve diyetetik uzmanları, bağışıklık sistemini en çok destekleyen çorbaların aslında kelle paça, tavuk suyu ve mercimek olmadığını söyledi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Kelle paça, tavuk suyu ve mercimeğin yeri başka kabul edelim.

Kelle paça, tavuk suyu ve mercimeğin yeri başka kabul edelim.

Mercimek çorbası karbonhidrat bakımından, tavuk suyu ise protein bakımından zengin. Kelle paça ve tavuk çorbası da elbette çok değerli. Ancak uzmanlar bu klasik çorbaların tek başına yeterli olmadığını söylüyor.

Uzmanların yeni gözdesi ilikli kemik suyu çorbası

Uzmanların yeni gözdesi ilikli kemik suyu çorbası

Uzmanların öne çıkardığı çorba, ilikli kemik suyu çorbası. Uzun süre kısık ateşte pişirilen bu çorba tip 1 ve tip 3 kolajen, glutamin, glisin, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriyor. Uzmanlar bu birleşimin onu diğer tüm çorbalardan ayırdığını söylüyor. Bağırsak geçirgenliğini onarmada ve bağışıklık hücresi üretiminde kemik suyunun yerini tutacak başka bir besin olmadığını da ekliyorlar.

Çorbanın bağışıklık sistemini üst düzeyde desteklediği, hücre yenilenmesini hızlandırdığı ve bağırsak florasını baştan yenilediği belirtiliyor.

İlikli kemik suyu çorbası aceleye gelecek çorbalardan değil, saatlerce kaynaması gerekiyor

İlikli kemik suyu çorbası aceleye gelecek çorbalardan değil, saatlerce kaynaması gerekiyor

Kemik suyunun faydalı olması için doğru pişirilmesi gerekiyor. Uzmanlar, kemiklerin 12 ila 24 saat boyunca ağır ağır kaynaması gerektiğini söylüyor. Tencereye bir miktar elma sirkesi eklemek de öneriliyor. Çünkü sirke, kemikteki mineral ve kolajenin suya tamamen geçmesini sağlıyor.

Cildi ve eklemleri korumaya yardımcı oluyor

Cildi ve eklemleri korumaya yardımcı oluyor

İlikli kemik suyunun yaşlanmayı geciktirici bir etkisi olduğu söyleniyor. Cildin esnekliğini korumaya ve eklem kıkırdaklarını güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Bağırsağı rahatlatıp iltihabı azaltıyor

Bağırsağı rahatlatıp iltihabı azaltıyor

Çorbanın içindeki glutamin amino asidi bağırsak duvarını kaplıyor. Bu sayede toksinlerin kana karışması engelleniyor. Kemik suyu ayrıca vücuttaki kronik iltihaplanmayı azaltıyor. Böylece kas ve eklem ağrıları hafifliyor.

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Kan şekerini dengeleyip kalori almayı frenliyor

Kan şekerini dengeleyip kalori almayı frenliyor

Kemik suyu yüksek protein içeriği sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda gereksiz kalori alımının önüne geçtiği söyleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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