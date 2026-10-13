Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kelle Paçayı, Tavuk Suyunu ve Mercimeği Geride Bırakan O Çorba!

Havalar soğuduğunda ve hastalandığımızda aklımıza ilk gelen çorbalar kelle paça, tavuk suyu ve mercimek oluyor. Şimdiyse bu çorbaları geride bıraktığı söylenen bir tarif gündemde. Beslenme ve diyetetik uzmanları, bağışıklık sistemini en çok destekleyen çorbaların aslında kelle paça, tavuk suyu ve mercimek olmadığını söyledi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü