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Artan Patates Püresini Sakın Çöpe Atmayın! 25 Dakikada Sıcacık Çorbaya Dönüşüyor

Artan Patates Püresini Sakın Çöpe Atmayın! 25 Dakikada Sıcacık Çorbaya Dönüşüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 16:53
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Dünden kalan patates püresini yeniden sofraya getirmenin oldukça pratik bir yolu var. Birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif sayesinde artan püre, kısa sürede kıvamlı ve sıcacık bir çorbaya dönüşebiliyor.

Kaynak: https://www.foodnetwork.com/fnk/recip...
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Mutfakta bir gün önceden kalan yemekleri değerlendirmek hem israfı azaltıyor hem de yeni bir yemek hazırlarken zaman kazandırıyor.

Mutfakta bir gün önceden kalan yemekleri değerlendirmek hem israfı azaltıyor hem de yeni bir yemek hazırlarken zaman kazandırıyor.

Özellikle patates püresi bu konuda oldukça kullanışlı bir malzeme olabiliyor.

Yabancı tariflerde artan patates püresinin tavuk suyu, soğan, sarımsak ve çeşitli sebzelerle birleştirilerek çorbaya dönüştürüldüğü görülüyor. Food Network'te yer alan Valerie Bertinelli imzalı tarifte patates püresi; soğan, kereviz, sarımsak, poblano biberi, tavuk suyu ve mısırla buluşturuluyor. Tarif yaklaşık 35 dakikada hazırlanırken aktif pişirme süresi 25 dakika olarak veriliyor.

Daha sade bir tarifte ise pırasa ve sebze suyu kullanılarak artan patates püresi değerlendiriliyor. Pırasa yumuşayana kadar pişirildikten sonra patates püresi ve sebze suyu ekleniyor. Karışımın kıvamı blender yardımıyla pürüzsüz hale getirilebiliyor.

Artan Patates Püresiyle Çorba İçin Malzemeler

Artan Patates Püresiyle Çorba İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı artan patates püresi

  • 3 su bardağı tavuk veya sebze suyu

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 sap kereviz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Tuz

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • İsteğe bağlı 2-3 yemek kaşığı süt veya krema

  • İsteğe bağlı taze maydanoz veya Frenk soğanı

Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğan ve kerevizi küçük küçük doğrayın. Tencereye zeytinyağı veya tereyağını alıp sebzeleri orta ateşte birkaç dakika yumuşayana kadar kavurun. Ardından ince doğranmış sarımsağı ekleyip kısa süre daha pişirin.

Sebzeler yumuşadığında tavuk veya sebze suyunu tencereye ekleyin. Karışım kaynamaya başladığında artan patates püresini ilave edin. Patates püresini çorbaya yedirirken topaklanmaması için bir çırpıcı veya tahta kaşık kullanabilirsiniz.

Çorbayı kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin. Patates püresi zaten pişmiş olduğu için uzun süre kaynatmaya gerek kalmıyor. Bu yöntem, klasik patates çorbasına göre hazırlık süresini de belirgin şekilde kısaltıyor. Food Network'teki benzer tarifte de patates püresi eklendikten sonra yaklaşık 10 dakikalık bir pişirme süresi uygulanıyor.

Çorbanın daha pürüzsüz ve kremamsı olması isteniyorsa el blenderından geçirilebilir. Kıvam fazla koyu olursa bir miktar daha sıcak su, süt veya et suyu eklenebilir. Son olarak tuz, karabiber ve kekikle tatlandırıp birkaç dakika daha ısıtabilirsiniz.

Servis sırasında üzerine ince kıyılmış maydanoz veya Frenk soğanı eklenebilir. Daha yoğun bir lezzet isteyenler ise bir kaşık krema ya da rendelenmiş peynirle çorbayı tamamlayabilir.

Bu tarifin en güzel tarafı ise patates püresinin yeniden ısıtılmış bir yan yemek olarak sofraya gelmek yerine tamamen farklı bir yemeğe dönüşmesi. Üstelik yabancı tariflerde de artan patates püresinin çorbaya kıvam vermek için kullanıldığı ve 15-30 dakika gibi kısa sürelerde hazırlanabildiği görülüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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