Artan Patates Püresini Sakın Çöpe Atmayın! 25 Dakikada Sıcacık Çorbaya Dönüşüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.foodnetwork.com/fnk/recip...
Dünden kalan patates püresini yeniden sofraya getirmenin oldukça pratik bir yolu var. Birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif sayesinde artan püre, kısa sürede kıvamlı ve sıcacık bir çorbaya dönüşebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutfakta bir gün önceden kalan yemekleri değerlendirmek hem israfı azaltıyor hem de yeni bir yemek hazırlarken zaman kazandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artan Patates Püresiyle Çorba İçin Malzemeler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın