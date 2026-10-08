Artan Patates Püresini Sakın Çöpe Atmayın! 25 Dakikada Sıcacık Çorbaya Dönüşüyor

2 su bardağı artan patates püresi

3 su bardağı tavuk veya sebze suyu

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 sap kereviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

1 çay kaşığı kuru kekik

İsteğe bağlı 2-3 yemek kaşığı süt veya krema

İsteğe bağlı taze maydanoz veya Frenk soğanı

Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğan ve kerevizi küçük küçük doğrayın. Tencereye zeytinyağı veya tereyağını alıp sebzeleri orta ateşte birkaç dakika yumuşayana kadar kavurun. Ardından ince doğranmış sarımsağı ekleyip kısa süre daha pişirin.

Sebzeler yumuşadığında tavuk veya sebze suyunu tencereye ekleyin. Karışım kaynamaya başladığında artan patates püresini ilave edin. Patates püresini çorbaya yedirirken topaklanmaması için bir çırpıcı veya tahta kaşık kullanabilirsiniz.

Çorbayı kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin. Patates püresi zaten pişmiş olduğu için uzun süre kaynatmaya gerek kalmıyor. Bu yöntem, klasik patates çorbasına göre hazırlık süresini de belirgin şekilde kısaltıyor. Food Network'teki benzer tarifte de patates püresi eklendikten sonra yaklaşık 10 dakikalık bir pişirme süresi uygulanıyor.

Çorbanın daha pürüzsüz ve kremamsı olması isteniyorsa el blenderından geçirilebilir. Kıvam fazla koyu olursa bir miktar daha sıcak su, süt veya et suyu eklenebilir. Son olarak tuz, karabiber ve kekikle tatlandırıp birkaç dakika daha ısıtabilirsiniz.

Servis sırasında üzerine ince kıyılmış maydanoz veya Frenk soğanı eklenebilir. Daha yoğun bir lezzet isteyenler ise bir kaşık krema ya da rendelenmiş peynirle çorbayı tamamlayabilir.

Bu tarifin en güzel tarafı ise patates püresinin yeniden ısıtılmış bir yan yemek olarak sofraya gelmek yerine tamamen farklı bir yemeğe dönüşmesi. Üstelik yabancı tariflerde de artan patates püresinin çorbaya kıvam vermek için kullanıldığı ve 15-30 dakika gibi kısa sürelerde hazırlanabildiği görülüyor.