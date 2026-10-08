Yumurtayı Kaç Dakika Pişirmek Gerekiyor? Güvenli Tüketim İçin Süreler Belli Oldu
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Kaynak: https://www.fda.gov/food/people-risk-...
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurtanın pişirme süresi, yalnızca kıvamını değil güvenli tüketimini de etkileyebiliyor. Rafadan, kayısı ya da katı yumurta sevenler için doğru süre ise sanılandan daha önemli.
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan yumurta, protein açısından zengin yapısıyla sık tüketiliyor.
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Güvenli tüketim için sarısının da pişmesi gerekiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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