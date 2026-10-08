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Yumurtayı Kaç Dakika Pişirmek Gerekiyor? Güvenli Tüketim İçin Süreler Belli Oldu

Yumurtayı Kaç Dakika Pişirmek Gerekiyor? Güvenli Tüketim İçin Süreler Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 16:26
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurtanın pişirme süresi, yalnızca kıvamını değil güvenli tüketimini de etkileyebiliyor. Rafadan, kayısı ya da katı yumurta sevenler için doğru süre ise sanılandan daha önemli.

Kaynak: https://www.fda.gov/food/people-risk-...
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan yumurta, protein açısından zengin yapısıyla sık tüketiliyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan yumurta, protein açısından zengin yapısıyla sık tüketiliyor.

Ancak yumurtanın pişirme süresi yalnızca kıvamı değil, aynı zamanda güvenli tüketimi de etkiliyor. Özellikle rafadan, kayısı veya katı yumurta tercih edenlerin aklındaki ortak soru ise aynı: Yumurtanın yenilebilir hale gelmesi için kaç dakika pişmesi gerekiyor?

Yumurtanın kıvamı pişirme süresine göre değişiyor

Yumurtanın büyüklüğü, buzdolabından yeni çıkmış olup olmaması ve suyun sıcaklığı gibi faktörler pişirme süresini etkileyebiliyor. Genel olarak kaynar suya bırakılan yumurtalarda şu süreler öne çıkıyor:

  • 4-6 dakika: Rafadan yumurta

  • 7-9 dakika: Kayısı kıvamı

  • 10-12 dakika: Tam katı yumurta

Ancak uzmanlara göre yalnızca süreye bakmak her zaman yeterli olmayabiliyor.

Güvenli tüketim için sarısının da pişmesi gerekiyor

Güvenli tüketim için sarısının da pişmesi gerekiyor

Gıda güvenliği uzmanları, özellikle çiğ veya az pişmiş yumurtalarda bazı bakterilerin bulunabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yumurtanın sadece beyaz kısmının katılaşması değil, sarısının da yeterince pişmesi önem taşıyor.

Hamileler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi hassas kişiler için tamamen pişmiş yumurta daha güvenli bir seçenek olarak görülüyor.

Kayısı mı, katı mı?

Kayısı yumurtada sarının bir bölümü akışkan kalırken, katı yumurtada hem beyaz hem de sarı tamamen sertleşiyor. Tercih tamamen damak tadına bağlı olsa da güvenlik açısından tam pişmiş yumurta daha temkinli bir seçenek olabiliyor.

Yumurtanın pişirilmesinin ardından uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemesi ve uygun koşullarda saklanması da gıda güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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