Yumurtayı Kaç Dakika Pişirmek Gerekiyor? Güvenli Tüketim İçin Süreler Belli Oldu

Ancak yumurtanın pişirme süresi yalnızca kıvamı değil, aynı zamanda güvenli tüketimi de etkiliyor. Özellikle rafadan, kayısı veya katı yumurta tercih edenlerin aklındaki ortak soru ise aynı: Yumurtanın yenilebilir hale gelmesi için kaç dakika pişmesi gerekiyor?

Yumurtanın kıvamı pişirme süresine göre değişiyor

Yumurtanın büyüklüğü, buzdolabından yeni çıkmış olup olmaması ve suyun sıcaklığı gibi faktörler pişirme süresini etkileyebiliyor. Genel olarak kaynar suya bırakılan yumurtalarda şu süreler öne çıkıyor:

4-6 dakika: Rafadan yumurta

7-9 dakika: Kayısı kıvamı

10-12 dakika: Tam katı yumurta

Ancak uzmanlara göre yalnızca süreye bakmak her zaman yeterli olmayabiliyor.