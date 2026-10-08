Birçok Sürücü Bilmiyor! Kısık Göze Benzeyen Trafik Tabelasının Anlamı Bakın Neymiş
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Kaynak: https://www.tropicanafm.com/2026/sena...
Yurt dışında bazı yollarda karşılaşılan ve kısılmış gözlere benzeyen trafik tabelası, görünüşü nedeniyle sürücülerin kafasını karıştırıyor. İlk bakışta ne anlatmak istediği anlaşılmayan bu işaretin aslında sürücülere önemli bir uyarısı var.
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Yurt dışında araç kullanan sürücüler, ülkeden ülkeye değişen trafik işaretleri nedeniyle zaman zaman oldukça ilginç sembollerle karşılaşabiliyor.
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Özellikle Tünel Girişlerinde Kullanılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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