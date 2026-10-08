Birçok Sürücü Bilmiyor! Kısık Göze Benzeyen Trafik Tabelasının Anlamı Bakın Neymiş

Bunlardan biri de ilk bakışta kısılmış iki gözü andıran yuvarlak trafik levhası.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen bu işaret, görünüşü nedeniyle sürücüler arasında farklı şekillerde yorumlanıyor. Kimi levhayı “uykuya dikkat” şeklinde değerlendirirken kimileri ise gözlerle ilgili bir uyarı olduğunu düşünüyor.

Ancak işaretin gerçek anlamı çok daha farklı.

Kısık Gözlere Benzeyen Tabelanın Anlamı Ne?

Söz konusu levha, Kolombiya'da SR-35 koduyla kullanılan “Circulación con luces bajas”, yani “kısa farlarla seyir”anlamındaki trafik işareti.

Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı'nın trafik işaretleri kılavuzunda bu sembolün sürücülere araçlarının kısa farlarını kullanma zorunluluğunu bildirdiği belirtiliyor. İşaret özellikle tünel girişlerinde, yapay aydınlatmanın bulunduğu geçişlerde ve karşı yönden gelen sürücülerin farlardan etkilenebileceği bazı düz yol kesimlerinde kullanılabiliyor.

Yani levhadaki iki siyah-beyaz şekil aslında göz değil. Sembol, düşük far kullanımını anlatan stilize bir trafik işareti olarak tasarlanmış.