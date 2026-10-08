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Birçok Sürücü Bilmiyor! Kısık Göze Benzeyen Trafik Tabelasının Anlamı Bakın Neymiş

Birçok Sürücü Bilmiyor! Kısık Göze Benzeyen Trafik Tabelasının Anlamı Bakın Neymiş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 15:15
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Yurt dışında bazı yollarda karşılaşılan ve kısılmış gözlere benzeyen trafik tabelası, görünüşü nedeniyle sürücülerin kafasını karıştırıyor. İlk bakışta ne anlatmak istediği anlaşılmayan bu işaretin aslında sürücülere önemli bir uyarısı var.

Kaynak: https://www.tropicanafm.com/2026/sena...
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Yurt dışında araç kullanan sürücüler, ülkeden ülkeye değişen trafik işaretleri nedeniyle zaman zaman oldukça ilginç sembollerle karşılaşabiliyor.

Yurt dışında araç kullanan sürücüler, ülkeden ülkeye değişen trafik işaretleri nedeniyle zaman zaman oldukça ilginç sembollerle karşılaşabiliyor.

Bunlardan biri de ilk bakışta kısılmış iki gözü andıran yuvarlak trafik levhası.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen bu işaret, görünüşü nedeniyle sürücüler arasında farklı şekillerde yorumlanıyor. Kimi levhayı “uykuya dikkat” şeklinde değerlendirirken kimileri ise gözlerle ilgili bir uyarı olduğunu düşünüyor.

Ancak işaretin gerçek anlamı çok daha farklı.

Kısık Gözlere Benzeyen Tabelanın Anlamı Ne?

Söz konusu levha, Kolombiya'da SR-35 koduyla kullanılan “Circulación con luces bajas”, yani “kısa farlarla seyir”anlamındaki trafik işareti.

Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı'nın trafik işaretleri kılavuzunda bu sembolün sürücülere araçlarının kısa farlarını kullanma zorunluluğunu bildirdiği belirtiliyor. İşaret özellikle tünel girişlerinde, yapay aydınlatmanın bulunduğu geçişlerde ve karşı yönden gelen sürücülerin farlardan etkilenebileceği bazı düz yol kesimlerinde kullanılabiliyor. 

Yani levhadaki iki siyah-beyaz şekil aslında göz değil. Sembol, düşük far kullanımını anlatan stilize bir trafik işareti olarak tasarlanmış.

Özellikle Tünel Girişlerinde Kullanılıyor

Özellikle Tünel Girişlerinde Kullanılıyor

SR-35 levhasının kullanım alanlarından biri de tüneller.

Kolombiya'nın trafik işaretleri kılavuzuna göre levha, tünel girişlerinde sürücülerin kısa farlarla ilerlemesi gerektiğini belirtmek için kullanılabiliyor. Aynı işaret, yapay aydınlatmaya sahip bazı geçişlerde ve karşı yönden gelen araçların farlardan etkilenebileceği yol bölümlerinde de kullanılabiliyor. 

Buradaki amaç yalnızca yolu daha iyi aydınlatmak değil. Kısa farların kullanılması, aracın diğer sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca uzun farların karşı yönden gelen sürücülerin görüşünü bozmasının önüne geçiliyor.

Kolombiya'nın resmi kılavuzunda özellikle bu işaretin bulunmamasının uzun far kullanımına izin verildiği anlamına gelmediği de belirtiliyor. 

Aslında Yeni Bir Trafik Tabelası Değil

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Son dönemde bazı haberlerde “yeni trafik tabelası” şeklinde gündeme getirilse de kısık gözlere benzeyen SR-35 yeni bir işaret değil. Kolombiya'nın resmi trafik işaretleri arasında yıllardır yer alıyor.

Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı'nın yayımladığı trafik işaretleri dokümanlarında SR-35 doğrudan “Circulación con luces bajas” adıyla listeleniyor. 2024 tarihli bakanlık dokümanlarında da SR-35 aynı isimle trafik işaretleri arasında bulunuyor. 

İşaretin yeniden gündeme gelmesinin temel nedeni ise sembolün sıra dışı görünümü. Kolombiya basınında da sürücülerin bu levhayı zaman zaman uyku veya yorgunlukla ilişkilendirdiği, ancak gerçek anlamının kısa far kullanımı olduğu aktarılıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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