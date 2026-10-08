Ayvanın Üzerine Limon Yerine Türk Kahvesi Serpin: Deneyen Bir Daha Vazgeçemiyor

Ayvanın sert dokusu ve dilde bıraktığı o kuruluk hissi tesadüf değil. Meyvede bolca bulunan tanenler, ağızdaki tükürükle birleşince büzüştürücü bir his yaratıyor. Healthline'ın aktardığına göre çiğ ayvanın eti hem oldukça sert hem de ekşi ve buruk. Bu yüzden dünyanın pek çok yerinde ayva neredeyse yalnızca pişirilerek, reçel ya da tatlı olarak tüketiliyor.

Bizde ise durum farklı. Ayvayı dilimleyip çiğ yemek Anadolu'da yıllardır süren bir kış alışkanlığı. Burukluğu yumuşatmanın en bilinen yolu da üzerine limon sıkmak ya da bir tutam tuz serpmek. Limonun ekşiliği ayvanın kokusunu açsa da tadını kökten değiştirmiyor.