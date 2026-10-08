Ayvanın Üzerine Limon Yerine Türk Kahvesi Serpin: Deneyen Bir Daha Vazgeçemiyor
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Sonbaharla birlikte manav tezgahlarının en mis kokulu meyvesi yeniden ayva oluyor. Yine de sert dokusu ve ağzı büzen burukluğu yüzünden pek çok kişi ayvanın yanından geçip gidiyor. Çoğumuz onu limonla yemeye alışkınız ama son dönemde konuşulan yöntem bambaşka: Dilimlerin üzerine bir tutam Türk kahvesi serpmek. İlk duyanı şaşırtan bu ikili, deneyenlerin kolay kolay bırakamadığı bir tada dönüşüyor.
Kaynak: Healthline
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Ayvayı çiğ yemeyi zorlaştıran şey içindeki tanen
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Kahvenin pişmiş hali değil, öğütülmüş tozu kullanılıyor
Bir ayva günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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