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Ayvanın Üzerine Limon Yerine Türk Kahvesi Serpin: Deneyen Bir Daha Vazgeçemiyor

Ayvanın Üzerine Limon Yerine Türk Kahvesi Serpin: Deneyen Bir Daha Vazgeçemiyor

kahve
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 13:43
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Sonbaharla birlikte manav tezgahlarının en mis kokulu meyvesi yeniden ayva oluyor. Yine de sert dokusu ve ağzı büzen burukluğu yüzünden pek çok kişi ayvanın yanından geçip gidiyor. Çoğumuz onu limonla yemeye alışkınız ama son dönemde konuşulan yöntem bambaşka: Dilimlerin üzerine bir tutam Türk kahvesi serpmek. İlk duyanı şaşırtan bu ikili, deneyenlerin kolay kolay bırakamadığı bir tada dönüşüyor.

Kaynak: Healthline

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Ayvayı çiğ yemeyi zorlaştıran şey içindeki tanen

Ayvayı çiğ yemeyi zorlaştıran şey içindeki tanen

Ayvanın sert dokusu ve dilde bıraktığı o kuruluk hissi tesadüf değil. Meyvede bolca bulunan tanenler, ağızdaki tükürükle birleşince büzüştürücü bir his yaratıyor. Healthline'ın aktardığına göre çiğ ayvanın eti hem oldukça sert hem de ekşi ve buruk. Bu yüzden dünyanın pek çok yerinde ayva neredeyse yalnızca pişirilerek, reçel ya da tatlı olarak tüketiliyor.

Bizde ise durum farklı. Ayvayı dilimleyip çiğ yemek Anadolu'da yıllardır süren bir kış alışkanlığı. Burukluğu yumuşatmanın en bilinen yolu da üzerine limon sıkmak ya da bir tutam tuz serpmek. Limonun ekşiliği ayvanın kokusunu açsa da tadını kökten değiştirmiyor.

Kahvenin pişmiş hali değil, öğütülmüş tozu kullanılıyor

Kahvenin pişmiş hali değil, öğütülmüş tozu kullanılıyor

Yöntem için özel bir hazırlık gerekmiyor. Ayva yıkanıp ince dilimlere ayrılıyor, ardından üzerine çok az miktarda öğütülmüş Türk kahvesi serpiliyor. Burada önemli olan, cezvede pişmiş kahve ya da fincanda kalan telve değil, paketten çıkan toz kahvenin kullanılması. Limondan vazgeçemeyenler dilimlere birkaç damla da limon sıkabiliyor.

İşin püf noktası ise miktar. Kahve, dilimlerin üzerinde ince bir toz tabakası oluşturacak kadar olmalı; fazlası ayvanın kendi kokusunu bastırıp ağızda acı bir tat bırakıyor. Doğru ölçüde serpildiğinde kahvenin kavrulmuş, hafif acı aroması ayvanın tatlı-ekşi lezzetini dengeliyor ve burukluk daha az hissediliyor.

Ortaya çıkan tat, limonla yenen klasik ayvadan epey farklı. Acı çikolatalı portakal ya da tahin-pekmez gibi tatlı ile acıyı buluşturan ikilileri sevenler için denemeye değer bir eşleşme.

Bir ayva günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor

Bir ayva günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor

Ayvanın iyi yanı yalnızca tadı değil. Healthline'ın verilerine göre ortalama 92 gramlık bir ayva yaklaşık 52 kalori, 14 gram karbonhidrat ve 1,75 gram lif içeriyor. Aynı meyve günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini, bakır ihtiyacının ise yüzde 13'ünü karşılıyor. İçinde az miktarda B vitaminleri, demir, potasyum ve magnezyum da bulunuyor.

Ayva ayrıca kuersetin gibi antioksidanlar bakımından zengin. Bu bileşenlerin vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yine de ayvanın sağlığa etkilerine dair araştırmaların büyük bölümü hayvanlar üzerinde yapıldığı için insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Lifli yapısı sayesinde ayva tokluk hissini de uzatabiliyor. Üzerine kahve serpilmiş birkaç dilim, öğün aralarında tatlı isteğini bastırmak için hafif bir seçenek olabilir. Yalnız kahvenin kafein içerdiğini unutmamak, özellikle akşam saatlerinde miktarı az tutmak gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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