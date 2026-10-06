Demliğe Bir Tutam Ekleyin: Tavşan Kanı Çayınız Mis Gibi Kokacak

Marketlerde 'bergamotlu' diye satılan kokulu siyah çayların o kendine has aroması, bergamot adı verilen bir narenciyeden geliyor. Portakal büyüklüğündeki, kabuğu sarımsı yeşil bu meyve çiğ yenmeyecek kadar ekşi ve buruk. Asıl değeri ise kabuğundaki aromatik yağda. Dünyadaki bergamot yağının büyük kısmı İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinden çıkıyor. Bu yağ siyah çayla buluştuğunda limon, turunç ve mandalinayı andıran, hafif çiçeksi bir koku bırakıyor.

Evde aynı etkiyi yakalamanın yolu, hazır aromalı çay almak yerine kurutulmuş bergamot kabuğunu doğrudan demliğe eklemek. 4-5 bardaklık bir demlik için siyah çayın yanına küçük bir tutam kurutulmuş kabuk atmak yetiyor. Üzerine kaynamış su dökülüyor ve çay her zamanki gibi 10-15 dakika demlenmeye bırakılıyor.

Burada ölçüyü kaçırmamak önemli. Bergamot kabuğu fazla kullanıldığında siyah çayın kendi tadını bastırıyor ve ağızda keskin bir aroma bırakıyor. Bir tutam ise çayın karakterini korurken arka planda hafif bir narenciye kokusu bırakmaya yetiyor.