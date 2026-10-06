Demliğe Bir Tutam Ekleyin: Tavşan Kanı Çayınız Mis Gibi Kokacak
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Tavşan kanı rengiyle, berrak ve mis kokulu bir çay demlemek çoğu zaman iyi bir paket çay almakla bitmiyor. Kullanılan su, demleme süresi ve demliğin ocakta ne kadar kaldığı bardaktaki rengi ve tadı doğrudan etkiliyor. Sade siyah çaya farklı bir koku katmak isteyenler için püf nokta ise demliğe atılan küçük bir tutam. Marketlerdeki kokulu çaylara aromasını veren meyvenin kabuğu, sıradan bir demliğe hafif bir narenciye kokusu katabiliyor.
Kaynak: Phys.org
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Kokulu çaylara aromasını veren bergamot kabuğu demlikte de işe yarıyor
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Çayın yüzeyindeki ince tabakanın sebebi kireçli su
Demliği yüksek ateşte kaynatmak çayın tadını sertleştiriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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