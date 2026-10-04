Her Gün Çöpe Atıyoruz: Uzmanlar Kahve Telvesinin Evdeki Marifetlerini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk kahvesini içtikten sonra fincanın dibinde kalan telve, çoğu evde hiç düşünülmeden çöpe gidiyor. Oysa Texas A&M Üniversitesi'ne bağlı AgriLife uzmanlarına göre bu koyu tortunun mutfaktan bahçeye uzanan geniş bir kullanım alanı var. Koku gidermekten inatçı kirleri sökmeye, hatta ahşap mobilyadaki çizikleri kapatmaya kadar pek çok işte devreye girebiliyor. Ancak birkaç noktaya dikkat edilmezse faydadan çok zarar getirebiliyor.
Kaynak: Texas A&M AgriLife
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurutulmuş telve buzdolabındaki ve ellerdeki ağır kokuları çekiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telveyi saksıya kalın kat halinde dökmek bitkinin büyümesini yavaşlatabiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın