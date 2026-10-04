Her Gün Çöpe Atıyoruz: Uzmanlar Kahve Telvesinin Evdeki Marifetlerini Açıkladı

Telvenin evdeki en bilinen marifeti koku emme gücü. Uzmanlar, ağzı açık bir kaba konup buzdolabına ya da dondurucuya yerleştirilen telvenin bozulmuş yiyeceklerden yayılan ağır kokuları nötrleştirebildiğini söylüyor. Aynı yöntem bez bir keseye ya da eski bir çoraba doldurularak spor çantasında veya kirli çamaşır sepetinde de uygulanabiliyor.

Soğan, sarımsak ya da balık doğradıktan sonra ellere sinen koku için de lavabonun yanında küçük bir kap telve bulundurmak işe yarıyor. Elleri bir tutam telveyle ovup ardından sabunla yıkamak çoğu zaman yeterli oluyor. Burada önemli bir ayrıntı var: Nemli telve kısa sürede küflendiği için buzdolabına koymadan önce bir tepsiye yayılıp iyice kurutulmalı.

Telvenin pütürlü dokusu onu doğal bir ovma malzemesine dönüştürüyor. Tencere ve tavaların dibine yapışmış yemek artıkları, lavabodaki birikintiler ve mutfak gereçlerindeki inatçı kirler bu yolla daha kolay temizlenebiliyor. Yine de parlak, cilalı ya da kolay çizilen yüzeylerde kullanılmaması öneriliyor; aksi halde iz bırakabiliyor.

Ahşap sehpadaki küçük bir çizik için de çözüm mutfakta: Bir yemek kaşığı telveyi bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla karıştırıp bir pamukla çiziğin üzerine sürmek ve ardından kuru bir bezle silmek, izi büyük ölçüde gizliyor. Telve, su ve biraz hindistan cevizi yağıyla karıştırıldığında ise vücut için doğal bir peeling malzemesine dönüşüyor.