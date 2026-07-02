Çöpe Gidecek Kahve Telvesinden Ev Yapacaklar: Tuğlaya Dönüştürüldü!

Yeni yöntemde kullanılmış kahve telveleri doğrudan çöpe gitmek yerine yapı malzemesinin bir parçası haline getiriliyor. Kahve atıkları kil ile karıştırılıyor ve karışıma tuğlanın formunu korumasına yardımcı olan özel bir aktivatör ekleniyor.

Bu işlem sayesinde tuğlalar geleneksel yöntemlere göre çok daha düşük sıcaklıkta pişirilebiliyor. Daha düşük sıcaklık, üretim sırasında daha az enerji harcanması anlamına geliyor. Bu da özellikle karbon salımını azaltmaya çalışan inşaat sektörü için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

Üstelik bu tuğlalar yalnızca çevreci olduğu için öne çıkmıyor. Geliştirilen malzemenin dayanımının, Avustralya’daki minimum yapı standardının iki katına ulaştığı belirtiliyor. Yani kahve telvesinden üretilen tuğlalar, yalnızca atığı değerlendiren deneysel bir fikir değil; gerçek inşaat projelerinde kullanılabilecek kadar güçlü bir malzeme olma potansiyeli taşıyor.