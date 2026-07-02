Çöpe Gidecek Kahve Telvesinden Ev Yapacaklar: Tuğlaya Dönüştürüldü!
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Avustralya’da geliştirilen yeni bir yöntem, çöpe giden kahve telvelerini inşaat malzemesine dönüştürüyor. Kullanılmış kahve telvesi, kil ve özel bir bağlayıcıyla karıştırılarak düşük emisyonlu tuğlalar üretilebiliyor. Geleneksel tuğlalara göre çok daha düşük sıcaklıkta pişirilen malzeme, hem atığı azaltıyor hem de inşaat sektörüne daha çevreci bir alternatif sunuyor.
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Kahve atığı kil ile karıştırılıyor
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Atık kahve inşaat sektörüne girebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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