article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çöpe Gidecek Kahve Telvesinden Ev Yapacaklar: Tuğlaya Dönüştürüldü!

Çöpe Gidecek Kahve Telvesinden Ev Yapacaklar: Tuğlaya Dönüştürüldü!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 13:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya’da geliştirilen yeni bir yöntem, çöpe giden kahve telvelerini inşaat malzemesine dönüştürüyor. Kullanılmış kahve telvesi, kil ve özel bir bağlayıcıyla karıştırılarak düşük emisyonlu tuğlalar üretilebiliyor. Geleneksel tuğlalara göre çok daha düşük sıcaklıkta pişirilen malzeme, hem atığı azaltıyor hem de inşaat sektörüne daha çevreci bir alternatif sunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve atığı kil ile karıştırılıyor

Kahve atığı kil ile karıştırılıyor

Yeni yöntemde kullanılmış kahve telveleri doğrudan çöpe gitmek yerine yapı malzemesinin bir parçası haline getiriliyor. Kahve atıkları kil ile karıştırılıyor ve karışıma tuğlanın formunu korumasına yardımcı olan özel bir aktivatör ekleniyor.

Bu işlem sayesinde tuğlalar geleneksel yöntemlere göre çok daha düşük sıcaklıkta pişirilebiliyor. Daha düşük sıcaklık, üretim sırasında daha az enerji harcanması anlamına geliyor. Bu da özellikle karbon salımını azaltmaya çalışan inşaat sektörü için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

Üstelik bu tuğlalar yalnızca çevreci olduğu için öne çıkmıyor. Geliştirilen malzemenin dayanımının, Avustralya’daki minimum yapı standardının iki katına ulaştığı belirtiliyor. Yani kahve telvesinden üretilen tuğlalar, yalnızca atığı değerlendiren deneysel bir fikir değil; gerçek inşaat projelerinde kullanılabilecek kadar güçlü bir malzeme olma potansiyeli taşıyor.

Atık kahve inşaat sektörüne girebilir

Atık kahve inşaat sektörüne girebilir

Kahve tüketimi arttıkça ortaya çıkan telve miktarı da büyüyor. Her gün milyonlarca fincan kahveden geriye kalan atıkların büyük bölümü çöplüklere gidiyor. Bu atıklar zamanla metan gibi sera gazlarının oluşmasına da neden olabiliyor.

Kahve telvesinin tuğlaya dönüştürülmesi ise aynı anda iki soruna çözüm sunuyor. Bir yandan organik atık miktarı azaltılıyor, diğer yandan daha düşük karbon ayak izine sahip yapı malzemesi üretiliyor. Bu nedenle proje, döngüsel ekonomi anlayışının inşaat sektörüne uygulanabilecek örneklerinden biri olarak görülüyor.

Yeni tuğlaların ticarileştirilmesi için çalışmalar da başladı. Amaç, kahve atığını yalnızca geri dönüştürülen bir malzeme olarak değil, geleceğin düşük emisyonlu yapı ürünlerinden biri olarak değerlendirmek. Eğer yöntem geniş ölçekte uygulanabilirse, sabah içilen kahvenin telvesi bir gün binaların duvarlarında yeniden hayat bulabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın