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Ne Beton Ne de Ahşap! 3D Yazıcıyla Mağara Görünümlü Ev İnşa Ettiler

Ne Beton Ne de Ahşap! 3D Yazıcıyla Mağara Görünümlü Ev İnşa Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 19:22
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Japonya’da inşa edilen O House, 3D baskı teknolojisinin konut projelerinde geldiği noktayı gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Mağarayı andıran kıvrımlı tasarımıyla öne çıkan iki katlı ev, yalnızca görünümüyle değil, deprem güvenliği için geliştirilen hibrit yapısıyla da dikkat çekiyor.

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Japonya’da inşa edilen O House, klasik ev tasarımlarından oldukça farklı görünümüyle dikkat çekiyor

Japonya’da inşa edilen O House, klasik ev tasarımlarından oldukça farklı görünümüyle dikkat çekiyor

Doğal mağara geometrisinden ilham alınarak tasarlanan yapı, iki katlı kompakt bir yaşam alanı sunuyor.

Japonya’nın ilk iki katlı 3D baskı evi olarak tanımlanan O House, 50 metrekarelik kullanım alanına sahip. Küçük sayılabilecek ölçülerine rağmen proje, hem tasarımı hem de inşa tekniğiyle geleceğin konut anlayışına dair dikkat çekici bir örnek olarak görülüyor.

Mağara formu 3D yazıcıyla üretildi

Mağara formu 3D yazıcıyla üretildi

O House, Onocom ve Kizuki öncülüğünde geniş bir Japon ekip tarafından hayata geçirildi. Yapının büyük bölümü, COBOD üretimi özel bir 3D yazıcıyla inşa edildi. Yazıcı, çimento benzeri karışımı katman katman dökerek evin kemerli duvarlarını, zeminini ve çatısını oluşturdu.

Evin iç mekanında da mağara temasına uygun kıvrımlı yüzeyler tercih edildi. Geleneksel pencere kullanımının sınırlı tutulduğu yapıda, ışık ihtiyacı daha çok tavan pencereleriyle karşılanıyor.

İç düzen ise alışılmış ev planlarından farklı ilerliyor. Mutfak, yemek ve oturma alanı üst katta yer alırken, ana yatak odası ve banyosu alt katta bulunuyor. Kıvrımlı duvarlara uyum sağlaması için dolap ve mobilyalar da özel olarak tasarlanmış.

Depreme dayanıklı olması için hibrit sistem kullanıldı

Depreme dayanıklı olması için hibrit sistem kullanıldı

Japonya’nın deprem riski yüksek bir ülke olması nedeniyle projede yalnızca 3D baskı teknolojisine güvenilmedi. Yapı, 3D baskı ve geleneksel betonarme sistemin birleştiği hibrit bir yöntemle inşa edildi.

Evin ana taşıyıcı sistemi geleneksel betonarme çerçeveden oluşuyor. 3D baskı duvarlar ise bu taşıyıcı sistemin içinde yer alıyor. Ayrıca yapı, zemine güçlendirme kazıklarıyla desteklenen betonarme şerit temel üzerine oturtuldu.

Proje şimdilik bir gösterim evi gibi değerlendirilse de arkasındaki ekip, gelecekte daha fazla 3D baskı ev inşa etmeyi ve bu teknolojiyi afet sonrası yeniden yapılanma gibi alanlarda kullanmayı planlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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