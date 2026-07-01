Ne Beton Ne de Ahşap! 3D Yazıcıyla Mağara Görünümlü Ev İnşa Ettiler

O House, Onocom ve Kizuki öncülüğünde geniş bir Japon ekip tarafından hayata geçirildi. Yapının büyük bölümü, COBOD üretimi özel bir 3D yazıcıyla inşa edildi. Yazıcı, çimento benzeri karışımı katman katman dökerek evin kemerli duvarlarını, zeminini ve çatısını oluşturdu.

Evin iç mekanında da mağara temasına uygun kıvrımlı yüzeyler tercih edildi. Geleneksel pencere kullanımının sınırlı tutulduğu yapıda, ışık ihtiyacı daha çok tavan pencereleriyle karşılanıyor.

İç düzen ise alışılmış ev planlarından farklı ilerliyor. Mutfak, yemek ve oturma alanı üst katta yer alırken, ana yatak odası ve banyosu alt katta bulunuyor. Kıvrımlı duvarlara uyum sağlaması için dolap ve mobilyalar da özel olarak tasarlanmış.