Ne Beton Ne de Ahşap! 3D Yazıcıyla Mağara Görünümlü Ev İnşa Ettiler
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Japonya’da inşa edilen O House, 3D baskı teknolojisinin konut projelerinde geldiği noktayı gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Mağarayı andıran kıvrımlı tasarımıyla öne çıkan iki katlı ev, yalnızca görünümüyle değil, deprem güvenliği için geliştirilen hibrit yapısıyla da dikkat çekiyor.
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Japonya’da inşa edilen O House, klasik ev tasarımlarından oldukça farklı görünümüyle dikkat çekiyor
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Mağara formu 3D yazıcıyla üretildi
Depreme dayanıklı olması için hibrit sistem kullanıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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