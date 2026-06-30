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Yaşam
Güneş Işığıyla Deniz Suyunu İçme Suyuna Çevirdiler

Güneş Işığıyla Deniz Suyunu İçme Suyuna Çevirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 13:22
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Bilim insanları, deniz suyunu yalnızca güneş ışığıyla içme suyuna dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Üstelik yöntem, klasik arıtma tesislerinin en büyük sorunlarından biri olan zehirli tuzlu atık üretmeden çalışıyor ve geride kalan minerallerden lityum gibi değerli maddelerin ayrıştırılmasına da imkan tanıyor.

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Deniz suyunu güneş ışığıyla arıtıyor

Deniz suyunu güneş ışığıyla arıtıyor

Geliştirilen sistemde, femtosaniye lazerlerle işlenmiş siyah metal paneller kullanılıyor. Bu özel yüzeyler güneş ışığını yüksek verimle emiyor ve suyu yüzeyde ince bir tabaka halinde yayarak buharlaştırıyor. Buharlaşan su daha sonra arıtılmış içme suyu olarak toplanabiliyor.

Klasik güneş enerjili arıtma sistemlerinde en büyük sorunlardan biri, deniz suyundaki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin yüzeyde sert bir tabaka oluşturması. Bu durum zamanla sistemi tıkayabiliyor. Araştırmacıların geliştirdiği yeni yüzey ise tuz ve mineralleri aktif bölgeden kenarlara doğru taşıyarak sistemin kendi kendini temizlemesini sağlıyor.

Bu sayede sistemin uzun süre verim kaybetmeden çalışabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar yöntemi Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu’ndan alınan gerçek su örnekleriyle test etti.

Tuzlu atık yerine değerli mineral bırakıyor

Tuzlu atık yerine değerli mineral bırakıyor

Geleneksel deniz suyu arıtma yöntemleri, içme suyu üretirken geride çok yoğun tuzlu bir sıvı bırakıyor. Bu atık denize geri verildiğinde sudaki tuz oranını artırabiliyor ve deniz canlıları için risk oluşturabiliyor. Yeni sistemde ise bu atık sıvı yerine tuz ve mineraller katı halde toplanıyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin yalnızca sofra tuzu üretmekle sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor. Aynı teknolojiyle lityum gibi batarya üretiminde kullanılan kritik minerallerin de ayrıştırılabileceği düşünülüyor.

Ekip, Great Salt Lake’ten alınan su örnekleriyle yapılan testlerde arıtma sonrası geride kalan tuzlardan mevcut lityumun yaklaşık yarısını ayrıştırmayı başardı. Bu nedenle yöntem, gelecekte hem temiz su üretimi hem de elektrikli araçlar ve elektronik cihazlar için kritik öneme sahip lityum tedariki açısından dikkat çeken bir alternatif olabilir. Teknoloji şimdilik küçük ölçekli cihazlarda kanıtlanmış durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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