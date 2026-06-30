Güneş Işığıyla Deniz Suyunu İçme Suyuna Çevirdiler
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Bilim insanları, deniz suyunu yalnızca güneş ışığıyla içme suyuna dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Üstelik yöntem, klasik arıtma tesislerinin en büyük sorunlarından biri olan zehirli tuzlu atık üretmeden çalışıyor ve geride kalan minerallerden lityum gibi değerli maddelerin ayrıştırılmasına da imkan tanıyor.
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Deniz suyunu güneş ışığıyla arıtıyor
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Tuzlu atık yerine değerli mineral bırakıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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