Güneş Işığıyla Deniz Suyunu İçme Suyuna Çevirdiler

Geliştirilen sistemde, femtosaniye lazerlerle işlenmiş siyah metal paneller kullanılıyor. Bu özel yüzeyler güneş ışığını yüksek verimle emiyor ve suyu yüzeyde ince bir tabaka halinde yayarak buharlaştırıyor. Buharlaşan su daha sonra arıtılmış içme suyu olarak toplanabiliyor.

Klasik güneş enerjili arıtma sistemlerinde en büyük sorunlardan biri, deniz suyundaki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin yüzeyde sert bir tabaka oluşturması. Bu durum zamanla sistemi tıkayabiliyor. Araştırmacıların geliştirdiği yeni yüzey ise tuz ve mineralleri aktif bölgeden kenarlara doğru taşıyarak sistemin kendi kendini temizlemesini sağlıyor.

Bu sayede sistemin uzun süre verim kaybetmeden çalışabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar yöntemi Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu’ndan alınan gerçek su örnekleriyle test etti.