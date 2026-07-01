Çöpe Gidecek Plastikleri 30 Metrelik Köprüye Çevirdiler! Ahşap ve Çelik Kullanılmadı

Köprülerde genellikle çelik, ahşap ya da beton gibi geleneksel malzemeler tercih ediliyor. Ancak İskoçya’daki bu projede, geri dönüştürülmüş plastiklerden elde edilen özel bir kompozit malzeme kullanıldı.

Bu malzemenin en büyük avantajlarından biri paslanmaması. Çelik yapılarda zamanla ortaya çıkan pas, boya ve bakım ihtiyacı bu köprüde çok daha düşük seviyeye iniyor. Ahşapta görülebilen çürüme ve düzenli koruyucu işlem ihtiyacı da plastik kompozit yapıda aynı şekilde sorun olmaktan çıkıyor.

Köprünün geri dönüştürülmüş plastikten yapılması, dayanıklılık açısından da dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. Guinness World Records’a göre Easter Dawyck Bridge, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan en uzun kalıcı köprü olarak kayıtlara geçti.