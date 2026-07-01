article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çöpe Gidecek Plastikleri 30 Metrelik Köprüye Çevirdiler! Ahşap ve Çelik Kullanılmadı

Çöpe Gidecek Plastikleri 30 Metrelik Köprüye Çevirdiler! Ahşap ve Çelik Kullanılmadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 16:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İskoçya’da River Tweed üzerine kurulan köprü, dışarıdan bakıldığında sıradan bir geçit gibi görünüyor. Ancak yapının en dikkat çeken tarafı, geleneksel ahşap ya da çelik yerine 50 ton geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış olması. Üstelik paslanmayan ve yeniden sökülüp kullanılabilen köprü, yalnızca birkaç gün içinde monte edildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

50 ton plastik atıktan 30 metrelik köprü yaptılar

50 ton plastik atıktan 30 metrelik köprü yaptılar

İskoçya’da River Tweed üzerine kurulan köprü, geri dönüşümün yalnızca küçük ev eşyalarıyla sınırlı kalmadığını gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. İlk bakışta sıradan bir köprü gibi görünen yapı, aslında 50 ton geri dönüştürülmüş plastik atıktan üretildi.

Galli girişim Vertech tarafından hayata geçirilen köprü, yaklaşık 30 metrelik açıklığa sahip. Yapının tasarımında Rutgers ve Cardiff Üniversitesi’nden mühendislerin de yer aldığı aktarılıyor. Böylece plastik atıklar yalnızca eritilip başka bir ürüne dönüştürülmedi; gerçek bir altyapı projesinin ana malzemesi haline geldi.

Ahşap ve çelik yerine geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı

Ahşap ve çelik yerine geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı

Köprülerde genellikle çelik, ahşap ya da beton gibi geleneksel malzemeler tercih ediliyor. Ancak İskoçya’daki bu projede, geri dönüştürülmüş plastiklerden elde edilen özel bir kompozit malzeme kullanıldı.

Bu malzemenin en büyük avantajlarından biri paslanmaması. Çelik yapılarda zamanla ortaya çıkan pas, boya ve bakım ihtiyacı bu köprüde çok daha düşük seviyeye iniyor. Ahşapta görülebilen çürüme ve düzenli koruyucu işlem ihtiyacı da plastik kompozit yapıda aynı şekilde sorun olmaktan çıkıyor.

Köprünün geri dönüştürülmüş plastikten yapılması, dayanıklılık açısından da dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. Guinness World Records’a göre Easter Dawyck Bridge, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan en uzun kalıcı köprü olarak kayıtlara geçti.

4 günde monte edildi, istenirse yeniden sökülebiliyor

4 günde monte edildi, istenirse yeniden sökülebiliyor

Köprünün bir diğer dikkat çeken tarafı ise yapım süreci oldu. Parçalar inşaat alanı dışında hazırlandıktan sonra River Tweed üzerine taşındı ve yerinde yalnızca 4 günde monte edildi.

Bu yöntem, klasik inşaat süreçlerine göre sahadaki çalışma süresini ciddi şekilde azaltıyor. Parçaların önceden hazırlanması sayesinde hem montaj daha hızlı ilerliyor hem de çevredeki günlük yaşam ve ulaşım daha az etkileniyor. Yapının tamamen geri dönüştürülebilir olması da projeyi farklı kılıyor. Köprü ileride kullanılmayacak hale gelirse sökülüp başka bir yapıya dönüştürülebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın