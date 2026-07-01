Çöpe Gidecek Plastikleri 30 Metrelik Köprüye Çevirdiler! Ahşap ve Çelik Kullanılmadı
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İskoçya’da River Tweed üzerine kurulan köprü, dışarıdan bakıldığında sıradan bir geçit gibi görünüyor. Ancak yapının en dikkat çeken tarafı, geleneksel ahşap ya da çelik yerine 50 ton geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış olması. Üstelik paslanmayan ve yeniden sökülüp kullanılabilen köprü, yalnızca birkaç gün içinde monte edildi.
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50 ton plastik atıktan 30 metrelik köprü yaptılar
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Ahşap ve çelik yerine geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı
4 günde monte edildi, istenirse yeniden sökülebiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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