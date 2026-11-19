GTA 6'nın Yeni Favori Karakteri Mandy Sosyal Medyaya Damga Vurdu: Lavabo Görevi Teorileri Ateşledi
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GTA 6'nın kira toplama görevlerinde karşımıza çıkan yan karakter Mandy, oyunun çıkışının ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bazı oyuncular Lucia'yı bırakıp onun peşine düşerken, evindeki tuhaf ayrıntılar bir seri katil teorisini de beraberinde getirdi.
Kaynak: WebTekno, Game Rant, Beebom
GTA 6'nın karakterlerinden Mandy, kirayı ödemek için önce tıkanan mutfak lavabosunun tamir edilmesini şart koştu.
Mandy ile romantik ilişki seçeneği yok ama karakter oyun boyunca Jason'ı aramayı bırakmıyor.
Lavabodan çıkan parmağa benzeyen nesne ve arabasının bagajı seri katil teorisini doğurdu.
Bir oyuncu "Lucia'yı unutun" diyerek Mandy'yi oyunun en çekici karakteri ilan etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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