Pipework adlı görevde Brian Heder, Jason Duval'ı geciken kirayı toplamaya Mandy'nin evine gönderiyor. Mandy parayı vermeden önce tıkanan lavabosunun onarılmasını istiyor. Jason yerde boruyla uğraşırken Mandy bikiniyle mutfakta dolaşıp flört etmeyi sürdürüyor.

Beebom'un aktardığına göre Mandy, Jason'la bir zamanlar evlenmenin eşiğine geldiklerini söylüyor ve Lucia'yı kıskandığını gizlemiyor. Oyunda Jason'a şu cümleyi kuruyor: 'Seni yanıma getirmek için neden sürekli evdeki aletleri bozmak zorunda kaldığımı merak ediyorum.'

Jason ise teklifi geri çeviriyor ve tek derdinin kira olduğunu belli ediyor.