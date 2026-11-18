GTA V’ten GTA VI’ya: 13 Yılda Değişen ve Zamana Meydan Okuyan 15 Ünlü
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GTA V'in hayatımıza girdiği 2013 yılından bu yana tam 13 yıl geçti. O zamandan bugüne hayatımızda neler neler değişti! Kimimiz büyüdük, kimimiz yaşlandık, kimimizse dönüp eski fotoğraflarımıza baktığımızda kendimizi tanıyamaz hale geldik. Peki, her gün ekranlarda gördüğümüz ünlüler bu 13 yılda ne kadar değişti? Kimileri bambaşka bir görünüme kavuşurken kimileri sanki zamanı durdurmuş gibi! GTA V'ten GTA VI'ya uzanan bu yolculukta 15 ünlünün 2013 ve 2026 hallerini yan yana getirdik. Bakalım en çok kim değişmiş?
1. Kenan İmirzalıoğlu
2. Kıvanç Tatlıtuğ
3. Hadise
4. Cem Yılmaz
5. Beren Saat
6. Serenay Sarıkaya
7. Kerem Bürsin
8. Burak Özçivit
9. Tarkan
10. Gülşen
11. Leonardo DiCaprio
12. Demet Akalın
13. Brad Pitt
14. Justin Bieber
15. Rihanna
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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