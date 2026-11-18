GTA V'in hayatımıza girdiği 2013 yılından bu yana tam 13 yıl geçti. O zamandan bugüne hayatımızda neler neler değişti! Kimimiz büyüdük, kimimiz yaşlandık, kimimizse dönüp eski fotoğraflarımıza baktığımızda kendimizi tanıyamaz hale geldik. Peki, her gün ekranlarda gördüğümüz ünlüler bu 13 yılda ne kadar değişti? Kimileri bambaşka bir görünüme kavuşurken kimileri sanki zamanı durdurmuş gibi! GTA V'ten GTA VI'ya uzanan bu yolculukta 15 ünlünün 2013 ve 2026 hallerini yan yana getirdik. Bakalım en çok kim değişmiş?