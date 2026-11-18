Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okurken tiyatro koluna katılan Uğur Bilgin, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu ve BKM'nin Aşağı Yukarı Yemişliler dizisinin yanı sıra Arka Sıradakiler'de de ekrana çıktı. Otisabi'de de rol alan oyuncu, Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mesut karakteriyle izleyicinin gönlünde yer edindi ve 2016'da vizyona giren Dedemin Fişi filminde Remzi'yi oynadı. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Bilgin'in bu temkinli tutumu, hayatına İrem Uslu'nun girişinde de kendini göstermişti.