Haberi Doğuma Kadar Gizlemişlerdi: Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin Baba Oldu, Bebeğin Adı da Duyuldu!
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Güldür Güldür Show'un Mesut'u olarak tanınan Uğur Bilgin ile eşi İrem Uslu, ilk çocuklarını kucağına aldı. Çiftin doğuma kadar bebek haberini kimseyle paylaşmaması, müjdenin sosyal medyada daha da büyük bir sürprize dönüşmesine yol açtı. Bilgin'in hastaneden yaptığı paylaşımdaki küçük bir ayrıntı ise bebeğin adının da duyulmasını sağladı.
Uğur Bilgin, Güldür Güldür Show'daki Mesut karakteriyle tanınmadan önce dizilerde ve filmlerde rol aldı.
Haziran 2023'te nişanlanan Uğur Bilgin ve İrem Uslu, iki ay sonra Kanlıca'daki düğünle dünyaevine girdi.
Uğur Bilgin'in hastaneden paylaştığı karede kapıdaki süs, Yusuf bebeğin adını da ele verdi.
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