Sosyete Şaban'da Kemal Sunal'ı Sırtında Taşıyan Perihan Savaş, Güldür Güldür'de O Anı Anlattı
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Perihan Savaş, Güldür Güldür Show’un 450. bölümünde Kemal Sunal’la Sosyete Şaban setinde yaşadığı anıyı anlattı. Bir gölet sahnesi için 1,86 boyundaki Kemal Sunal’ı sırtında karşı kıyıya taşıyan Savaş, usta oyuncunun “Su mikropludur, sakın ayağım değmesin” diye yalvardığını söyledi. Filmin yönetmeni Kartal Tibet’in çekimden sonraki tepkisi de dikkat çekti.
Ali Sunal, babası Kemal Sunal'la ilgili anıyı Perihan Savaş'a sahnede sordu.
Perihan Savaş, 1,86 boyundaki Kemal Sunal'ı ayakları suya değmeden göletin karşısına taşıdığını anlattı.
Filmin yönetmeni Kartal Tibet, sahnenin ardından Perihan Savaş'a "Nasıl taşıdın sen bu adamı?" diye sordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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