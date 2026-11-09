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Sosyete Şaban'da Kemal Sunal'ı Sırtında Taşıyan Perihan Savaş, Güldür Güldür'de O Anı Anlattı

Sosyete Şaban'da Kemal Sunal'ı Sırtında Taşıyan Perihan Savaş, Güldür Güldür'de O Anı Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 17:31
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Perihan Savaş, Güldür Güldür Show’un 450. bölümünde Kemal Sunal’la Sosyete Şaban setinde yaşadığı anıyı anlattı. Bir gölet sahnesi için 1,86 boyundaki Kemal Sunal’ı sırtında karşı kıyıya taşıyan Savaş, usta oyuncunun “Su mikropludur, sakın ayağım değmesin” diye yalvardığını söyledi. Filmin yönetmeni Kartal Tibet’in çekimden sonraki tepkisi de dikkat çekti.

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Ali Sunal, babası Kemal Sunal'la ilgili anıyı Perihan Savaş'a sahnede sordu.

Ali Sunal, babası Kemal Sunal'la ilgili anıyı Perihan Savaş'a sahnede sordu.

Güldür Güldür Show, 7 Kasım Cumartesi akşamı Show TV'de yayınlanan 450. bölümünü Yeşilçam'a ayırdı. Bölümün konuklarından biri de Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Perihan Savaş'tı.

Sahnede moderatörlük yapan Ali Sunal fırsatı kaçırmadı ve babası Kemal Sunal'la Savaş'ın ortak bir anısını gündeme getirdi.

'Bir şey soracağım ya yakalamışken. Şu babamla bir anınız var, onu konuşsak. Bu çilekeş Yeşilçam kadınları neler yaşadı Sosyete Şaban'da?' diyen Ali Sunal'ın sorusu, salonu 1985 yapımı filmin setine götürdü.

Perihan Savaş, 1,86 boyundaki Kemal Sunal'ı ayakları suya değmeden göletin karşısına taşıdığını anlattı.

Perihan Savaş, 1,86 boyundaki Kemal Sunal'ı ayakları suya değmeden göletin karşısına taşıdığını anlattı.

Savaş, filmdeki kaçırılma sahnesini anlattı. Senaryoya göre ikilinin bir göleti geçmesi gerekiyordu ve Kemal Sunal'ı sırtında karşıya taşıyacak olan oydu.

Savaş, başta Kemal Sunal'ın ayaklarıyla kendisine yardım edeceğini düşünmüştü. Ancak işler hiç beklediği gibi gitmedi.

'Sırtıma aldım, burada kulağımın dibinde: 'Perihan, bak su mikropludur, sakın ayağım değmesin, kurban olayım ne olursun Perihan, ne olursun!'' diyen Savaş, salonda kahkahalara neden oldu.

Üstelik sırtındaki yük hafif değildi: Kemal Sunal 1,86 boyundaydı. Buna rağmen Savaş, onu ayakları suya değmeden göletin öbür yakasına geçirdi.

Filmin yönetmeni Kartal Tibet, sahnenin ardından Perihan Savaş'a "Nasıl taşıdın sen bu adamı?" diye sordu.

Filmin yönetmeni Kartal Tibet, sahnenin ardından Perihan Savaş'a "Nasıl taşıdın sen bu adamı?" diye sordu.

Perde arkasının en dikkat çekici anı ise çekimden sonra yaşandı. Sosyete Şaban'ın yönetmeni Kartal Tibet, Savaş'ın yanına gelerek şaşkınlığını gizlemedi.

Perihan Savaş, Tibet'in sözlerini 'Ben seni düşürecek zannediyordum. Ya nasıl taşıdın sen bu adamı?' diye aktardı.

Anıyı gülerek anlatan Savaş, sözlerini duygusal bir cümleyle bitirdi: 'Keşke yaşasaydı, keşke gene sırtımda taşısaydım.'

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sahnede olduğu anda anlatılan bu hikâye, bölümün en duygusal anlarından biri oldu. Savaş, sahnenin tamamen gerçek olduğunu geçen yıl Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati programında da anlatmıştı. Aynı bölümde Ali Sunal'ın Tosun Paşa uyarlamasında babasına yaptığı gönderme de izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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