Sosyete Şaban'da Kemal Sunal'ı Sırtında Taşıyan Perihan Savaş, Güldür Güldür'de O Anı Anlattı

Perde arkasının en dikkat çekici anı ise çekimden sonra yaşandı. Sosyete Şaban'ın yönetmeni Kartal Tibet, Savaş'ın yanına gelerek şaşkınlığını gizlemedi.

Perihan Savaş, Tibet'in sözlerini 'Ben seni düşürecek zannediyordum. Ya nasıl taşıdın sen bu adamı?' diye aktardı.

Anıyı gülerek anlatan Savaş, sözlerini duygusal bir cümleyle bitirdi: 'Keşke yaşasaydı, keşke gene sırtımda taşısaydım.'

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sahnede olduğu anda anlatılan bu hikâye, bölümün en duygusal anlarından biri oldu. Savaş, sahnenin tamamen gerçek olduğunu geçen yıl Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati programında da anlatmıştı. Aynı bölümde Ali Sunal'ın Tosun Paşa uyarlamasında babasına yaptığı gönderme de izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.