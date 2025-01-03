Kemal Sunal'ın Sosyete Şaban Filminin Günümüz Erkeklerini Özetleyen Sahnesi
Kemal Sunal'ın Sosyete Şaban Filminin Günümüz Erkeklerini Özetleyen Sahnesi
Günümüz erkeklerinin aşırı kırılgan tavırları sık sık gündem oluyor. Kadın-erkek arasındaki dengenin değiştiği ve erkeklerin dişil enerjilerinin arttığı tartışma konularının başında gelirken Kemal Sunal'ın bir filmi bu konuya inanılmaz bir örnek oluşturuyor. Bir X kullanıcısı, Kemal Sunal ve Perihan Savaş'ın başrollerinde yer aldığı Sosyete Şaban filminden bir sahne paylaştı. Söz konusu sahnenin günümüz erkeklerinin sinyalini vermesi ise 'Simpsonlar halt etmiş' dedirtti.
TWEET: @ceyyleo_
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Her geçen zaman diliminde erkeklerin daha kırılgan ve dişil enerjileri artmış bir hale evrilmeleri son dönemin en sık tartışılan konularından biri.
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1985 yapımı Sosyete Şaban filmindeki bir sahne, günümüz erkeklerinin evrimi özetleyen bir sahneyle gündem oldu.
Tam 40 yıl önceki filmde Kemal Sunal'ın güç gerektiren tüm işlerden kaçıp bunları Perihan Savaş'a yıktığı sahne sosyal medyada yayıldı.
İleri görüşlülükte Simpsonlar'ı sollayan filmden o sahneyi buraya bırakıyoruz:
Sahneye gelen yorumlar da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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