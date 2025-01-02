Hababam Sınıfı'nın Boncuk'u Film Kadrosuna Nasıl Girdiğini Yıllar Sonra Anlattı
Hababam Sınıfı'nın Boncuk'u Film Kadrosuna Nasıl Girdiğini Yıllar Sonra Anlattı
Efsane Yeşilçam filmi Hababam Sınıfı'nda Boncuk karakterine hayat veren Ergün Sözen, yıllar sonra ortaya çıktı. Emin ve Fatih YouTube kanalına röportaj veren Sözen, filmin kadrosuna nasıl dahil olduğunu açıkladı. Filmde set çalışanıyken bir anda kendini oyunculuk yaparken bulan Sözen'in anlattıkları resmen nostalji yaşattı. İşte detaylar...
KAYNAK: Emin ve Fatih/ YouTube
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İlk filmi 1974 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı, bir Yeşilçam efsanesi.
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Aslı tam 6 filmden oluşan Hababam Sınıfı yalnızca yayınlandığı dönem değil, şu an bile eskimeden fırtınalar koparmayı başarıyor.
Film yayınlandığı dönem birkaç önemli oyuncunun haricinde neredeyse tüm Hababam Sınıfı deneyimsiz oyunculardan oluşurken filmde Boncuk karakterine hayat veren Ergün Sözen yıllar sonra ortaya çıktı.
Hababam Sınıfı filmine nasıl dahil olduğunu açıklayan Sözen, kadroda yer alan oyuncuların büyük çoğunluğunun gazete ilanıyla seçildiğini belirtti.
Sözen, kendisinin o dönem filmde set çalışanı olduğunu ve boş kalan yeri doldurmak için sınıfın çalışkan öğrencisi Boncuk'u canlandırması üzerine yönetmen tarafından yönlendirildiğini anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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