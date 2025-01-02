onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hababam Sınıfı'nın Boncuk'u Film Kadrosuna Nasıl Girdiğini Yıllar Sonra Anlattı

Hababam Sınıfı'nın Boncuk'u Film Kadrosuna Nasıl Girdiğini Yıllar Sonra Anlattı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2025 - 15:30

Efsane Yeşilçam filmi Hababam Sınıfı'nda Boncuk karakterine hayat veren Ergün Sözen, yıllar sonra ortaya çıktı. Emin ve Fatih YouTube kanalına röportaj veren Sözen, filmin kadrosuna nasıl dahil olduğunu açıkladı. Filmde set çalışanıyken bir anda kendini oyunculuk yaparken bulan Sözen'in anlattıkları resmen nostalji yaşattı. İşte detaylar...

KAYNAK: Emin ve Fatih/ YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk filmi 1974 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı, bir Yeşilçam efsanesi.

İlk filmi 1974 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı, bir Yeşilçam efsanesi.

Aslı tam 6 filmden oluşan Hababam Sınıfı yalnızca yayınlandığı dönem değil, şu an bile eskimeden fırtınalar koparmayı başarıyor.

Aslı tam 6 filmden oluşan Hababam Sınıfı yalnızca yayınlandığı dönem değil, şu an bile eskimeden fırtınalar koparmayı başarıyor.

Film yayınlandığı dönem birkaç önemli oyuncunun haricinde neredeyse tüm Hababam Sınıfı deneyimsiz oyunculardan oluşurken filmde Boncuk karakterine hayat veren Ergün Sözen yıllar sonra ortaya çıktı.

Film yayınlandığı dönem birkaç önemli oyuncunun haricinde neredeyse tüm Hababam Sınıfı deneyimsiz oyunculardan oluşurken filmde Boncuk karakterine hayat veren Ergün Sözen yıllar sonra ortaya çıktı.

Hababam Sınıfı filmine nasıl dahil olduğunu açıklayan Sözen, kadroda yer alan oyuncuların büyük çoğunluğunun gazete ilanıyla seçildiğini belirtti.

Hababam Sınıfı filmine nasıl dahil olduğunu açıklayan Sözen, kadroda yer alan oyuncuların büyük çoğunluğunun gazete ilanıyla seçildiğini belirtti.

Sözen, kendisinin o dönem filmde set çalışanı olduğunu ve boş kalan yeri doldurmak için sınıfın çalışkan öğrencisi Boncuk'u canlandırması üzerine yönetmen tarafından yönlendirildiğini anlattı.

Sözen, kendisinin o dönem filmde set çalışanı olduğunu ve boş kalan yeri doldurmak için sınıfın çalışkan öğrencisi Boncuk'u canlandırması üzerine yönetmen tarafından yönlendirildiğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın