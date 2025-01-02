Tabii'nin Gassal Dizisinin Çekim Mekanını Bulan Seyirciden Enfes Flood
Tabii'nin Gassal Dizisinin Çekim Mekanını Bulan Seyirciden Enfes Flood
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin ilgiyle karşılanan dizisi Gassal, daha şimdiden fenomen haline geldi. Bir gassal olan Baki'nin ölünce kendisini kimin yıkayacağını bulma hikayesini izlediğimiz dizi 2. sezonuyla yakında yeniden ekranlarda olacak. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Gassal'ı ince eleyip sık dokuyan bir seyirci, Gassal'ın çekim mekanlarına ulaştı. Seyirci, Gassal dizisinin çekim yerleri için uzunca bir flood yaptı.
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TRT Tabii'nin şimdiden fenomen haline gelen dizisi Gassal'ı dilimizden bir türlü düşüremiyoruz.
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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi bir gassalın ölünce kendisini kimin yıkayacağını bulma yolculuğunu anlatıyor.
2. sezon çekimleri çoktan tamamlanan dizi izleyiciye komedi ve dramı aynı anda verirken meraklı bir seyirci kolları sıvayarak Gassal'ı enine boyuna araştırmış.
Gassal'ın çekim mekanlarını araştıran @colaq61 isimli kullanıcı yaptığı floodla kısa sürede viral oldu. İşte o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Bu ülkede üzerine ölüm senaryosu olmayan hiç bir eser yok mu ? Neden sürekli insanları darkworld e adapte ediyorsunuz. Hipnotic bir uygulama mı ? Abi bu halk... Devamını Gör
bu ne işsizlik.
Vaktini börtü böcek araştırmaya harcasa belgesel çekerdi :D
bence yönetmen dahi şaşırmıştır bu işsizliğe ülkenin hali bu işte gençler işsiz