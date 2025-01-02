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Tabii'nin Gassal Dizisinin Çekim Mekanını Bulan Seyirciden Enfes Flood

Tabii'nin Gassal Dizisinin Çekim Mekanını Bulan Seyirciden Enfes Flood

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2025 - 09:19

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin ilgiyle karşılanan dizisi Gassal, daha şimdiden fenomen haline geldi. Bir gassal olan Baki'nin ölünce kendisini kimin yıkayacağını bulma hikayesini izlediğimiz dizi 2. sezonuyla yakında yeniden ekranlarda olacak. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Gassal'ı ince eleyip sık dokuyan bir seyirci, Gassal'ın çekim mekanlarına ulaştı. Seyirci, Gassal dizisinin çekim yerleri için uzunca bir flood yaptı.

FLOOD

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TRT Tabii'nin şimdiden fenomen haline gelen dizisi Gassal'ı dilimizden bir türlü düşüremiyoruz.

TRT Tabii'nin şimdiden fenomen haline gelen dizisi Gassal'ı dilimizden bir türlü düşüremiyoruz.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi bir gassalın ölünce kendisini kimin yıkayacağını bulma yolculuğunu anlatıyor.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi bir gassalın ölünce kendisini kimin yıkayacağını bulma yolculuğunu anlatıyor.

2. sezon çekimleri çoktan tamamlanan dizi izleyiciye komedi ve dramı aynı anda verirken meraklı bir seyirci kolları sıvayarak Gassal'ı enine boyuna araştırmış.

2. sezon çekimleri çoktan tamamlanan dizi izleyiciye komedi ve dramı aynı anda verirken meraklı bir seyirci kolları sıvayarak Gassal'ı enine boyuna araştırmış.

Gassal'ın çekim mekanlarını araştıran @colaq61 isimli kullanıcı yaptığı floodla kısa sürede viral oldu. İşte o paylaşım:

Gassal'ın çekim mekanlarını araştıran @colaq61 isimli kullanıcı yaptığı floodla kısa sürede viral oldu. İşte o paylaşım:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Cosmic Bitch

Bu ülkede üzerine ölüm senaryosu olmayan hiç bir eser yok mu ? Neden sürekli insanları darkworld e adapte ediyorsunuz. Hipnotic bir uygulama mı ? Abi bu halk... Devamını Gör

zyd

bu ne işsizlik.

AC

Vaktini börtü böcek araştırmaya harcasa belgesel çekerdi :D

edeekmekyiciii

bence yönetmen dahi şaşırmıştır bu işsizliğe ülkenin hali bu işte gençler işsiz