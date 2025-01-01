onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yine Kalp Krizi: Genç Yönetmen ve Senarist Olgun Özdemir Hayatını Kaybetti

Yine Kalp Krizi: Genç Yönetmen ve Senarist Olgun Özdemir Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2025 - 23:51

“Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' gibi filmleriyle tanınan Olgun Özdemir’in, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı. Genç yönetmenin ölüm haberini Film Yönetmenleri Derneği duyurdu. Olgun Özdemir, başrolünde Çağlar Ertuğrul’un oynadığı 2019 yılında çekilen “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmiyle dikkat çekmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerde artan kalp krizi vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Son günlerde artan kalp krizi vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Film Yönetmenleri Derneği, ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Film Yönetmenleri Derneği, ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

18 Ağustos 1974 İzmir doğumlu olan Olgun Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.

18 Ağustos 1974 İzmir doğumlu olan Olgun Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın