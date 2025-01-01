Yine Kalp Krizi: Genç Yönetmen ve Senarist Olgun Özdemir Hayatını Kaybetti
Yine Kalp Krizi: Genç Yönetmen ve Senarist Olgun Özdemir Hayatını Kaybetti
“Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' gibi filmleriyle tanınan Olgun Özdemir’in, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı. Genç yönetmenin ölüm haberini Film Yönetmenleri Derneği duyurdu. Olgun Özdemir, başrolünde Çağlar Ertuğrul’un oynadığı 2019 yılında çekilen “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmiyle dikkat çekmişti.
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Son günlerde artan kalp krizi vakalarına bir yenisi daha eklendi.
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Film Yönetmenleri Derneği, ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.
18 Ağustos 1974 İzmir doğumlu olan Olgun Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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