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Olgun Özdemir Kimdir? Olgun Özdemir Hayatı ve Filmleri

Olgun Özdemir Kimdir? Olgun Özdemir Hayatı ve Filmleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 23:57

Olgun Özdemir, 'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmleriyle tanınmıştı. Genç yaşta sinemaya olan tutkusunu fark eden Özdemir, kısa film ve belgesel alanında birçok yapıma imzasını atmıştı. Özdemir'den bugün acı haber geldi. 50 yaşındaki ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti.

Peki Olgun Özdemir kimdir?

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Olgun Özdemir Kimdir?

Olgun Özdemir Kimdir?

Olgun Özdemir, hayata geçirdiği projelerle sevilen bir senarist ve yönetmendir. Özdemir, İzmir'in Buca ilçesinde 18 Ağustos 1974'te dünyaya geldi. İzmir Atatürk Lisesinden mezun olan ünlü isim, 1991'de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni kazandı.

Veterinerlikten devam etmek istemeyen Özdemir, sinemaya olan ilgisini takip etme kararı aldı. 1994'te Almanya'nın Köln kentine taşındı, Medya Akademi Reji Bölümü'nde eğitim almaya başladı.

Özdemir, sinema çalışmalarına Almanya'da başladı. Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsünün sinema atölyesinde çalışmalar yürüttü, Almanya'da çok sayıda kısa film ve belgesel projesine imza attı.

Olgun Özdemir Filmleri

Olgun Özdemir Filmleri

Olgun Özdemir hayatı boyunca sinemaya birçok kısa film, belgesel ve uzun metrajlı film sundu. 

Olgun Özdemir'in en meşhur filmleri de aşağıdaki gibidir;

  • Vicdan Ağacı

  • Mor Ufuklar

  • Kızım Gibi Kokuyorsun

  • Tatlı Süt Köpüğü

Olgun Özdemir Neden Vefat Etti?

Olgun Özdemir Neden Vefat Etti?

Olgun Özdemir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Film Yönetmenleri Derneği Özdemir'in vefatını 'Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.' sözleriyle duyurdu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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