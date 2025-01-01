ABD’de Terör Saldırısı: Öldürülen Saldırganın Kimliği Belli Oldu
ABD’de Terör Saldırısı: Öldürülen Saldırganın Kimliği Belli Oldu
ABD’de yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldısında ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetmiş, 30’dan fazla kişi ise yaralanmıştı. Saldırgan, New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi’nde aracıyla insanları ezmiş ve sonrasında silahla çevreye ateş açmıştı. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından öldürülen saldırganın kimliği belli oldu.
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Amerika Birleşik Devletleri, yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısı ile şok olmuştu.
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Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından öldürülen saldırganın 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu açıklandı.
Saldırganın olayda kullandığı araçta IŞİD bayrağının olduğu da tespit edildi.
Teksas doğumlu ABD vatandaşı olduğu iddia edilen saldırgan ABD ordusunda da görev yapmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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