SHGM Zamlı Cezaları Duyurdu: Havaalanında Kurallara Uymayanlar Yandı
SHGM Zamlı Cezaları Duyurdu: Havaalanında Kurallara Uymayanlar Yandı
2025 yılının ilk günü ile birlikte zamlar da belli olmaya başladı. Yeniden değerleme oranıyla MTV, ehliyet ve pasaport harçlarına zam gelmişti. Ayrıca İstanbul’da ekmeğin fiyatı da artmıştı. Bir zam haberi de havaalanları için geldi. Havaalanında taranmaya ve elle aramaya mukavemet gösteren yolcuya 26 bin 226 lira, uçakta taşkınlık çıkaran yolcuya da 19 bin 668 lira ceza kesileceği duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 2025 yılında uygulayacağı para cezaları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayınlanan yeni cezalara göre havalimanlarında taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması 26 bin 226 TL idari para cezası verilecek.
Uçakta taşkınlık yapan, sigara içen yolculara ise 19 bin 668 TL idari ceza uygulanacak.
Ayrıca yolcuların uçuş emniyetini riski edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunanlara da 131 bin 176 lira ceza kesilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın