SHGM Zamlı Cezaları Duyurdu: Havaalanında Kurallara Uymayanlar Yandı

2025 yılının ilk günü ile birlikte zamlar da belli olmaya başladı. Yeniden değerleme oranıyla MTV, ehliyet ve pasaport harçlarına zam gelmişti. Ayrıca İstanbul’da ekmeğin fiyatı da artmıştı. Bir zam haberi de havaalanları için geldi. Havaalanında taranmaya ve elle aramaya mukavemet gösteren yolcuya 26 bin 226 lira, uçakta taşkınlık çıkaran yolcuya da 19 bin 668 lira ceza kesileceği duyuruldu.