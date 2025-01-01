En Düşük Emekli Maaşı İçin AK Parti Kulislerinde Konuşulan Net Rakam

Asgari ücrete yapılan tartışmalı zam sonrası şimdi sırada emekli maaşlarına yapılacak zamma gözler çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak. Bu rakamlarla altı aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı da netleşecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti kulislerinde bazı rakamlar gündemde. Uzmanlara göre ise mevcut en düşük 12 bin 500 TL olan emekli maaşının 14 bin-14 bin 500 TL bandında olacağı görüşünde.

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