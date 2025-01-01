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Ekonomi
En Düşük Emekli Maaşı İçin AK Parti Kulislerinde Konuşulan Net Rakam

En Düşük Emekli Maaşı İçin AK Parti Kulislerinde Konuşulan Net Rakam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 11:52

Asgari ücrete yapılan tartışmalı zam sonrası şimdi sırada emekli maaşlarına yapılacak zamma gözler çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak. Bu rakamlarla altı aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı da netleşecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti kulislerinde bazı rakamlar gündemde. Uzmanlara göre ise mevcut en düşük 12 bin 500 TL olan emekli maaşının 14 bin-14 bin 500 TL bandında olacağı görüşünde.

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24 Aralık 2024'te açıklanan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olacak tartışmalı yüzde 30 zammın ardından gözler şimdi emekli maaş zammına çevrildi.

24 Aralık 2024'te açıklanan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olacak tartışmalı yüzde 30 zammın ardından gözler şimdi emekli maaş zammına çevrildi.

2024'te 17 bin 2 TL olan asgari ücret bu sene 22 bin 104 TL olarak uygulanacak.

Emekli maaş zammı altı aylık enflasyon farkıyla belli oluyor. En son temmuzda zam alan emeklilerin 2025 maaşı aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak.

Emekli maaş zammı altı aylık enflasyon farkıyla belli oluyor. En son temmuzda zam alan emeklilerin 2025 maaşı aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak.

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Cuma günü açıklayacak. Böylece altı aylık enflasyon farkı belli olacak ve emeklilerin maaş zammı netleşecek.

AK Parti kulislerinde konuşulan net rakam.

AK Parti kulislerinde konuşulan net rakam.

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti kulislerinde emekli maaş zammı hareketliliği yaşanıyor. Kulislerde tahminler de konuşuluyor. 

Mevcutta en düşük emekli aylığı 12 bin 500. AK Parti kulislerinde en düşük rakamın 14 bin 200 lira olacağı görüşü hakim. 

Kaynak

Uzmanlara göre ise emekli maaşına yüzde 17 oranında bir zam yapılacak. Refah payının eklenmesini beklemeyen uzmanlar 14 bin-14 bin 500 TL zam yapılacağını tahmin ediyor.

Uzmanlara göre ise emekli maaşına yüzde 17 oranında bir zam yapılacak. Refah payının eklenmesini beklemeyen uzmanlar 14 bin-14 bin 500 TL zam yapılacağını tahmin ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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