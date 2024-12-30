Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nda Astronomik Zararın Nasıl Oluştuğunu Anlattı

Eğilmez, Merkez Bankası'nda oluşan astronomik zararı 2021 Ocak-2021 Eylül dönemleri arasındaki verilere dayandırarak anlattı.

“2021 yılı Eylül ayında enflasyon yüzde 19, Merkez Bankası politika faizi de yüzde 19 idi. Böyle bir durumda Merkez Bankasının faizi artırarak enflasyondaki çıkışı durdurması gerekirdi.

Merkez Bankası, siyasetçilerin “faiz sebep enflasyon sonuçtur” söylemine uyarak politika faizini yüzde 18’e indirdi. Ve daha da kötüsü faizi, izleyen aylarda indirmeye devam ederek yüzde 8,5’e kadar düşürdü. “