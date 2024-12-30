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Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nda Astronomik Zararın Nasıl Oluştuğunu Anlattı

Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nda Astronomik Zararın Nasıl Oluştuğunu Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 10:31

Merkez Bankası yılın son faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.50’ye indirdi. 22 ay sonra gelen indirim hükümetin sık sık “Faizi indirmeye başlayacağız” sözlerinin yansıması oldu ve 2025 yılında dair bir mesaj verdi. 

Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Faiz Sebep…” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 

Eğilmez, yazısında faiz düşüşünün nedenlerini anlattı ve Merkez Bankası’nda nasıl astronomik zarar oluştuğunu açıkladı.

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Merkez Bankası aylar sonra faizi indirdi. 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faiz aralık ayında 250 baz puan düşürüldü ve yüzde 47.50 olarak açıklandı.

Merkez Bankası aylar sonra faizi indirdi. 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faiz aralık ayında 250 baz puan düşürüldü ve yüzde 47.50 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık “Faizi indireceğiz” sözlerinin yansımasını aralık ayı faiz kararının düşürülmesiyle gördük. Erdoğan’ın bu sözleri uzmanlar tarafından “Faiz sebep, enflasyon sonuç” olarak yorumlandı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde “Faiz Sebep…” başlıklı bir yazı yayımladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde “Faiz Sebep…” başlıklı bir yazı yayımladı.

Eğilmez, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 47.50’ye düşürmesine dikkat çekerek Merkez’in ‘sadeleşme politikaları’ söylemleriyle koyduğu çabaların rafa kaldırıldığını dile getirdi. 

“Merkez Bankası aynı kararında gecelik borçlanma uygulamasını, borç alma ve verme faizleri arasında üç puanlık bir farkla yeniden öne çıkardı. Böylece uzun süre sadeleşme politikası diyerek ortaya koyduğu çabalar da rafa kaldırılmış oldu.”

Merkez Bankası’nda astronomik zarar nasıl oluştu?

Merkez Bankası’nda astronomik zarar nasıl oluştu?

Eğilmez, Merkez Bankası'nda oluşan astronomik zararı 2021 Ocak-2021 Eylül dönemleri arasındaki verilere dayandırarak anlattı. 

“2021 yılı Eylül ayında enflasyon yüzde 19, Merkez Bankası politika faizi de yüzde 19 idi. Böyle bir durumda Merkez Bankasının faizi artırarak enflasyondaki çıkışı durdurması gerekirdi. 

Merkez Bankası, siyasetçilerin “faiz sebep enflasyon sonuçtur” söylemine uyarak politika faizini yüzde 18’e indirdi. Ve daha da kötüsü faizi, izleyen aylarda indirmeye devam ederek yüzde 8,5’e kadar düşürdü. “

"Faiz indirilmeye devam edilirken enflasyon uçtu gitti."

"Faiz indirilmeye devam edilirken enflasyon uçtu gitti."

'İnsanlar paralarını enflasyonun çok altında faizle bankaya yatıracak yerde dövize yöneldiler bu kez kur yükselmeye başlayınca faizi yeniden hızla yükseltmek yerine kur korumalı mevduat hesapları oluşturularak ikinci bir yanlış yapıldı.

Faizi düşürme hatası enflasyonu uçururken kur korumalı mevduat hatası da Merkez Bankası’nda astronomik bir zarar oluşmasına yol açtı.'

"3 yılı aŞkın bir süreyi kapsayan bu gereksiz deneyim bize bir kez daha gösterdi ki..."

"3 yılı aŞkın bir süreyi kapsayan bu gereksiz deneyim bize bir kez daha gösterdi ki..."

Geçmiş 3 yıldan ders çıkarılması gerektiğini hatırlatan Eğilmez, aynı hataların tekrarlanması için yazısını şu sözlerle bitirdİ:

'Merkez Bankası, enflasyon düşerken politika faizini, enflasyonun hep birkaç puan üzerinde kalmaya devam edecek şekilde, düşürebilir ama enflasyon yükselirken de politika faizini enflasyonun birkaç puan üzerinde olacak şekilde ve önceden yükseltebilmelidir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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nevertheless

onun sebepleri bellidir de açıklayamaz kimse😂😂

ömer

Bahçeli bile siyasi partilere verilen parayı dolara çevirdi, dolar yükselecekmiş şöyle olacakmış böyle olacakmış çok beklersiniz diyenler bile dolarda dolarl... Devamını Gör

portside

Görevdeki ilk gününde doları %5 düşüren boş koltuğa selam olsun. Son dönemlerde ekonomide tek pozitif adımı sen atmıştın.