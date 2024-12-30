Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nda Astronomik Zararın Nasıl Oluştuğunu Anlattı
Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nda Astronomik Zararın Nasıl Oluştuğunu Anlattı
Merkez Bankası yılın son faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.50’ye indirdi. 22 ay sonra gelen indirim hükümetin sık sık “Faizi indirmeye başlayacağız” sözlerinin yansıması oldu ve 2025 yılında dair bir mesaj verdi.
Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Faiz Sebep…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Eğilmez, yazısında faiz düşüşünün nedenlerini anlattı ve Merkez Bankası’nda nasıl astronomik zarar oluştuğunu açıkladı.
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Merkez Bankası aylar sonra faizi indirdi. 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faiz aralık ayında 250 baz puan düşürüldü ve yüzde 47.50 olarak açıklandı.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde “Faiz Sebep…” başlıklı bir yazı yayımladı.
Merkez Bankası’nda astronomik zarar nasıl oluştu?
"Faiz indirilmeye devam edilirken enflasyon uçtu gitti."
"3 yılı aŞkın bir süreyi kapsayan bu gereksiz deneyim bize bir kez daha gösterdi ki..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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onun sebepleri bellidir de açıklayamaz kimse😂😂
Bahçeli bile siyasi partilere verilen parayı dolara çevirdi, dolar yükselecekmiş şöyle olacakmış böyle olacakmış çok beklersiniz diyenler bile dolarda dolarl... Devamını Gör
Görevdeki ilk gününde doları %5 düşüren boş koltuğa selam olsun. Son dönemlerde ekonomide tek pozitif adımı sen atmıştın.