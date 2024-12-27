Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yurt Dışı Çıkış Harcı 710 TL Oldu
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yurt Dışı Çıkış Harcı 710 TL Oldu
150 liradan 500 liraya yükselen yurt dışı çıkış harcına dair yeni karar, 28 Aralık Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı. Yurt dışı çıkış harcı tutarı 710 TL oldu. Yeni yıldan önce yurt dışı çıkış harcını 500 TL olarak ödeyen vatandaşların bu harcı, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.
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Yurt dışı çıkış harcına yapılan zamlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harçları 710 TL oldu.
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Yurt dışı çıkış harcının 710 liraya yükseltilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
500 lira harç tutarının son tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Ancak öncesinden dijital olarak 500 TL harç ödeyen vatandaşların harcı, 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.
Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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