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Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yurt Dışı Çıkış Harcı 710 TL Oldu

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yurt Dışı Çıkış Harcı 710 TL Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 00:50

150 liradan 500 liraya yükselen yurt dışı çıkış harcına dair yeni karar, 28 Aralık Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı. Yurt dışı çıkış harcı tutarı 710 TL oldu. Yeni yıldan önce yurt dışı çıkış harcını 500 TL olarak ödeyen vatandaşların bu harcı, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

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Yurt dışı çıkış harcına yapılan zamlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harçları 710 TL oldu.

Yurt dışı çıkış harcına yapılan zamlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harçları 710 TL oldu.

Yurt dışı çıkış harcının 710 liraya yükseltilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurt dışı çıkış harcının 710 liraya yükseltilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınacak harç tutarı, çıkış tarihi itibarıyla geçerli olan tutardır. Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL’dir” denildi.

500 lira harç tutarının son tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Ancak öncesinden dijital olarak 500 TL harç ödeyen vatandaşların harcı, 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

500 lira harç tutarının son tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Ancak öncesinden dijital olarak 500 TL harç ödeyen vatandaşların harcı, 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce ergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenir. 

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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