1 Ocak’ta Sona Eriyor! Yurt Dışı Çıkış Harcında Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 4 Kasım Pazartesi günü açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle yeniden değerleme oranı (YDO) belli olmuştu. Böylece 2025 YDO yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. YDO ile beraber belirlenen ücretlerden birisi de yurt dışı çıkış harcı… 2024 yılında 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı yeni yıl itibarıyla 720 lira olacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren ise yurt dışı çıkış harçlarında yeni sisteme geçilecek. Artık havalimanlarından alınan basılı harç pulu tarihe karışacak.