1 Ocak’ta Sona Eriyor! Yurt Dışı Çıkış Harcında Yeni Dönem Başlıyor
1 Ocak’ta Sona Eriyor! Yurt Dışı Çıkış Harcında Yeni Dönem Başlıyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 4 Kasım Pazartesi günü açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle yeniden değerleme oranı (YDO) belli olmuştu. Böylece 2025 YDO yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. YDO ile beraber belirlenen ücretlerden birisi de yurt dışı çıkış harcı… 2024 yılında 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı yeni yıl itibarıyla 720 lira olacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren ise yurt dışı çıkış harçlarında yeni sisteme geçilecek. Artık havalimanlarından alınan basılı harç pulu tarihe karışacak.
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Yeniden Değerleme Oranı (YDO) TÜİK’in ekim ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 2025 YDO oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi.
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YDO ile birlikte fiyatı değişen kalemlerden birisi de yurt dışı çıkış harcı oldu. 2024’te yurt dışına çıkmak isteyenler 500 lira ödemek zorundaydı. Ancak 2025 yılında bu harç 720 TL’ye yükseldi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışı çıkış harcı uygulamasına dair yeniliğe gidiyor. GİB’in internet sitesinde Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı yayımlandı.
Yeni düzenlemeye göre havalimanlarından yurt dışına çıkmak için zorunlu olan basılı harç pulları artık tarihe karışıyor. Harç pulu 1 Ocak 2025 itibarıyla dijitale taşınıyor.
Düzenlemeye göre harç pulları elektronik ortamdan alınabilecek. Kontrol sırasında ise yapılan ödemeler ve alınan pullar sistemde görülecek.
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Elinde 2024 yılının sonuna kadar geçerli olan ve 500 TL’den alınmış yurt dışı harç pulları ise 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.
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