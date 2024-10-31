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Resmi Gazete'de Yayımlandı! E-Ticarette Yeni Dönem: Kurala Uymayan İlanlar 24 Saatte Kaldırılacak

Resmi Gazete'de Yayımlandı! E-Ticarette Yeni Dönem: Kurala Uymayan İlanlar 24 Saatte Kaldırılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2024 - 10:21

Ticaret Bakanlığı internet satışlarında yeni dönemi başlattı. Buna göre ilanlarda Türkçe uyarıların zorunlu olması gibi bir dizi kural getirildi. Kurala uymayan ürünler ise 24 saatte kaldırılacak.

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Ticaret Bakanlığı internet satışları başta olmak üzere uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlara yönelik bir dizi kurallar getirdi.

Ticaret Bakanlığı internet satışları başta olmak üzere uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlara yönelik bir dizi kurallar getirdi.

E-ticaret düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri bulunması zorunlu.

E-ticaret düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri bulunması zorunlu.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre vatandaşların sanki bir mağazadaymış gibi ürünü incelemesine olanak sağlanması için ilanlarda çeşitli işaretler de olacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre vatandaşların sanki bir mağazadaymış gibi ürünü incelemesine olanak sağlanması için ilanlarda çeşitli işaretler de olacak.

Kaynak

Uygunsuz ve kurala uymayan ürünlerin satışı halinde bu ürünler 24 saat içerisinde kaldırılacak. Eğer kaldırılmazsa ilana erişim engeli getirilecek.

Uygunsuz ve kurala uymayan ürünlerin satışı halinde bu ürünler 24 saat içerisinde kaldırılacak. Eğer kaldırılmazsa ilana erişim engeli getirilecek.

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