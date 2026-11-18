İnekler Neden Dillerini Ağızlarından Çıkarıp Döndürüyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu davranışın adı "dil yuvarlama".
En büyük etken beslenme biçimi.
Meraya çıkan ineklerde daha az görülüyor.
Dilini sallayan ineklerde stres hormonları daha yüksek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın