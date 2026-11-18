İnek, dilini açık ağzından dışarı, bazen de ağzının içinde defalarca çevirip uzatıyor. Sığırlarda her yaşta görülen, kendini tekrar eden davranışların açık ara en yaygını bu.

Bilim insanları belirgin bir işlevi olmayan bu tür tekrarlı hareketlere 'stereotipi' adını veriyor. Bu davranışlar, hayvan doğal davranışlarını sergileyemediğinde ya da stres altında olduğunda onların yerine geçen bir aktivite olarak kabul ediliyor.